Szabó Zsófi a kapcsolatáról: Shane Tusup mellett újra boldog nő vagyok

A Best magazin csütörtöki számában erősítette meg Szabó Zsófi, hogy egy párt alkot Shane Tusuppal. Bár a korábbi hírek alapján ez már sejthető volt, lesifotók is készültek arról, hogy az amerikai edző az RTL Klub műsorvezetőjénél éjszakázott. Mostanra az is kiderült, hogyan ismerkedtek meg, illetve az is biztossá vált, hogy Shane Tusup az új szerelem miatt szakított nyár végén a barátnőjével.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Shane Tusup, akit annak idején a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka férje, illetve edzőjeként ismert meg a világ, nyár végén szakított Courtney Brewerrel, akivel válása után néhány évig boldog párkapcsolatban élt. Az amerikai és japán felmenőkkel rendelkező hölggyel még Kaliforniában, egy bortúrán ismerkedett meg, és idővel olyannyira komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy Courtney Magyarországra költözött Shane-hez. Semmi jel nem utalt rá, hogy gond lenne közöttük, ezért is volt meglepő, amikor az edző augusztus végén egy Instagram-posztban arról tájékoztatott, hogy a jövőben külön utakon folytatják.

A történtek után Courtney visszarepült Amerikába. Azóta nem is lehetett felőle hallani, a közösségi oldalán is csak néhányszor jelentkezett – az egyetlen dolog, ami szembetűnő, hogy levágatta a haját. Hogy ennek van-e bármi köze ahhoz, hogy az életében új szakasz kezdődött, persze nem lehet kijelenteni. A két fél búcsúposztjai alapján egyértelműen úgy tűnt, hogy megértésben és békében váltak el,

döntésük oka viszont nem derült ki – egészen mostanáig.

Azt korábban is sejteni lehetett, hogy az edző már nem szomorkodik a lány után, a sajtóhírek hetek óta arról szóltak, hogy ismét megtalálta a boldogságot, méghozzá Szabó Zsófi oldalán. A dolog azért sem tűnt lehetetlennek, mert az RTL Klub műsorvezetője év elején bejelentette, hogy tönkre ment a házassága, és gyermeke apjával úgy döntöttek, hat év után elválnak egymástól. Időközben lesifotók is készültek arról, hogy Shane Tusup a tévésnél töltött egy éjszakát, illetve egy kávézóban is lencsevégre kapták őket.

A pár persze mindvégig hallgatott arról, hogy esetleg lenne köztük valami, ami nem csoda azok után, hogy az Álarcos énekes aktuális évadának poénjai részben a műsorvezetőnő és Fluor Tomi kamuflörtölésére épültek, aminek a bulvársajtó már jó előre megágyazott. Mostanra viszont tényleg nincs értelme a titkolózásnak, a szerelmesek pedig szépen elő is bújtak: ám az Insta-posztos bejelentés helyett ezúttal a címlapos megoldás mellett döntöttek, a Best magazinban hivatalossá téve, hogy valóban együtt vannak.

A cikkből elég sok részlet kiderült az újdonsült pár kapcsolatáról.

Többek közt, hogy az amerikai edző valójában azért szakított Courtney-vel, mert megismerte Zsófit. Tusup júniusban az RTL Klub Reggeli című műsorában vendégeskedett, ahol Peller Mariann mellett a mostani párja faggatta, aki bár szimpatizált az edzővel, akkor még nem állt készen egy új kapcsolatra.

Nem tudtam és nem is akartam még nyitni egy új kapcsolatra. Shane viszont nem adta fel, hogy közel kerüljön hozzám. A kitartása pedig levett a lábamról. Nagyon jól udvarolt., hihetetlen romantikus alkat. Volt, hogy a semmiből egy virágcsokor várt az ajtóm előtt. De ami a legfontosabb, hogy az a fajta támogatás, amit ő nyújt nekem az élet minden területén, egyedülálló

– árulta el a tévés a lapnak. Állítólag már az első erdei sétás randijuk is órákon át tartó beszélgetésbe fulladt, és idővel egyre biztosabbá vált, hogy van dolguk egymással. A cikk szerint Shane tulajdonképpen ezért zárta le az előző kapcsolatára. Tiszta lappal akart indulni a műsorvezetőnél, akinek ország-világ előtt bókolt a közösségi platformokon.

Sosem terveztem meg előre, hogy írok, vagy hogy mit írok. Csak úgy jött. Nem gondoltam bele, de nem is érdekelt, hogy ki mit szól majd. Azok az igazi gondolataim Zsófiról, amit akkor ott úgy éreztem, ki kell írnom. Ő életem szerelme, amit már akkor is éreztem, és az ember ilyenkor van, hogy kikiáltja a boldogságát. Szeretem őt, mint nőt, mint anyát, mint embert, mint a leggyorsabb futónőt, akit ismerek

– mondta az edző a lapnak. Hogy a júniusi találkozásuk óta eltelt idő vajon mennyire volt elég arra, hogy felmérje, valóban van esélye Zsófinál, azt nem lehet tudni persze. Csupán annyit, hogy Courtney-vel való szakításáról augusztus 31-én adott hírt a közösségi oldalán. A lap szerint innentől kezdve a tévéssel elválaszthatatlanok lettek, ám összeköltözésről még nincs közöttük szó egyelőre.

Nem sietünk és nem tervezünk. Kiélvezzük a jelent. Shane mellett újra boldog nő vagyok

– jelentette ki az egygyermekes édesanya. Szabó Zsófi arról is beszélt, mennyire zavarják azok a fotósok, akik állítólag mindenhova követik őket, mert maguk szerették volna elmondani, mi van kettejük között. Hogy a hivatalos megerősítésnek miért épp ezt a módját választották mondjuk az RTL Klub Reggeli műsora helyett, ahol a tévés annak idején a válását is bejelentette, nem derült ki a beszélgetésből. Az viszont igen, hogy az edző a korábbi híreknek megfelelően valóban elkezdett magyarul tanulni és a párja édesanyjával is jó viszonyt ápol, aki szorgosan készíti neki a gluténmentes és vegán ételeket. Hogy Zsófi kisfiával milyen a kapcsolata, arról nem esett szó a cikkben.

Az is kiderült, hogy Shane Tusup édesanyja is Magyarországra érkezett, és már meg is ismerkedett Szabó Zsófival. A találkozásról annyit lehet tudni, hogy a műsorvezetőnő nagyon várta ezt a pillanatot, ami elmondása szerint nem is okozott csalódást neki.

