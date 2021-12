Stadionsztárokkal tér vissza a VOLT, jön a Muse és a The Killers is

Stadionsztárok, aktuális nevek és állandó fesztiválkedvencek érkeztek az első körben a Telekom Volt Fesztivál 2022-es fellépőinek listájára, köztük a Muse, a The Killers, a Sum41, a Bring Me The Horizon vagy Yungblud. Mindez jövőre, június 21. és 25. között, Sopronban – közölték a szervezők.

Most már biztosra vehető, hogy két év kihagyás után jövőre ismét megrendezik a VOLT Fesztivált Sopronban. A szervezők ma délelőtt több fellépő nevét is közzétették, a sorban olyan bandák szerepelnek, mint a Muse, a The Killers, a Bring Me The Horizon és a SUM41. Érkezik a multiinstrumentalista brit énekes-dalszerző, Yungblud is, akit legutóbb az MTV EMA Budapesten tartott díjátadó gálaestjén láthatott a közönség, de a világ egyik legismertebb és legsikeresebb keresztény rockbandája, a Skillet is a húrok közé csap.

A 2020-ra várt, ám akkor elmaradt koncertjét pótolja a VOLT-on Passenger, fellép „az aktuális rapszíntér egyik legizgalmasabb alakja”, Scarlxrd, továbbá az EDM-huligán, DJ és producer, a nemzetközi dubstephálózat ismert alakja, Borgore. A most bejelentett fellépők között ott van a dubstep és drum and bass producer/DJ, FuntCase és a német DJ és elektronikus zenei producer, Virtual Riot is – olvasható a közleményben.

Vannak fesztiválok és van a VOLT – így szól a 2022-es Telekom VOLT Fesztivál szlogenje, amely jól kifejezi a szándékunkat akár a programkínálat, akár a VOLT-ot érintő legfontosabb törekvéseink terén

– nyilatkozta Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója.