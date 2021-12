Film készült Travis Scott tragikus koncertjéről, kitört a botrány

Néhány órával a megjelenése után törölték az Astroworld zenei fesztiválon tragédiába fulladt Travis Scott-koncertről szóló dokumentumfilmet, mert nagy felháborodást váltott ki az internetezők körében.

Az Astroworld: Concert From Hell (azaz Astroworld: koncert a pokolból) címen megjelent dokumentumfilmmel kapcsolatban sokan felrótták, hogy ennyire rövid idővel a tragédia után készítették el a sorozatot.Van, akit az zavar, hogy így akartak profitot termelni a tragédiából, amelynek tíz halálos áldozata van, beleértve egy kilencéves kisfiút is.

A Hulu megjelenése után nem sokkal letörölte a sorozat már megjelent első részét a platformról, a szolgáltató szóvivője szerint pedig a dokumentumfilm nem is a Hulu gyártásában készült – írja a 24.hu.

Az Index is beszámolt a koncerten történt tragédiáról. November 6-án Texas államban több tízezer ember gyűlt össze, köztük kiskorúak is. A közönség soraiban állítólag az egyik fesztiválozó kábítószert injekciózott legalább egy másik nézőbe. A jelenetet – amit az egyik helyszínen dolgozó mentős is megerősített – többen is látták, ez okozhatta a pánikot, aminek következtében a tömeg egy nagyobb része megindult a színpad felé, és a tülekedésben tíz ember meghalt és sokan megsérültek. Az érintettek közül 125-en pert indítottak a fesztivál szervezői és Travis Scott ellen, és 750 millió dollár kártérítést követelnek tőlük.