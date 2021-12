Hírességek zaklatói: kilenc horrorsztori a közelmúltból

Sandra Bullock házába 2014-ben hatolt be egy ismeretlen. A színésznő a gardróbban bujkált akkor éjjel, onnan értesítette a hatóságokat is, akik a helyszínen le is tartóztatták a betolakodót. A férfi később öngyilkos lett, a színésznő pedig a betörés óta poszttraumás stressz szindrómában szenved – árulta el Jada Pinkett Smithnek a Red Table Talk című műsorban. Mint mondja, az eset óta nem volt példa arra, hogy képes lett volna egyedül maradni, és nem is Sandra Bullock az egyetlen híresség, akit halálra rémisztett egy túlbuzgó rajongó.

Taylor Swift

A 31 éves énekesnőnek pályafutása alatt rendesen meggyűlt a baja a zaklatókkal. 2015-ben egy Frank Edward Hoover nevű férfi rémisztő levelekkel kezdte bombázni az édesapját, mondván, isten fiaként az a feladata, hogy az egész családot megölje, mivel a Swiftek az ördögtől valók. A férfit végül 2016-ban tartóztatták le, miután egy koncert után követte az énekesnőt és a családját, és olyan közel merészkedett, hogy végül Taylor testőrei állták el az útját. Hoover ekkor azt mondta, csak egy fotót szeretne kedvencével, és ha lehet, el is kísérné oda, ahová éppen tart. 2018-ban aztán újra kezdődött a rémálom, ekkor egy Eric Swarbrick kezdett lelkes levélküldözgetésbe azt remélve, hogy a lemezkiadóján keresztül elérheti az énekesnőt. Eleinte arról írt, hogy szeretne megismerkedni kedvencével, ám üzenetei egyre fenyegetőbbek lettek, majd személyesen is megpróbálta kézbesíteni írásait. Amikor egyik alkalommal a kiadó környékén ólálkodott, a rendőrök le is tartóztatták, ám ez cseppet sem riasztotta vissza Swarbricket, sőt. Miután kiengedték, már azt írta e-mailjeiben, hogy

csillapíthatatlan vágyat érez arra, hogy megerőszakolja és megölje az énekesnőt.

A férfit 2020 szeptemberében 30 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az énekesnő egyébként egy David Mueller nevű lemezlovast a bíróság elé vitt, miután a férfi egy fotózkodás alkalmával szó nélkül megmarkolta a fenekét. Taylor jelezte a DJ viselkedését a főnökeinek, akik páros lábbal rúgták ki Muellert, aki azért cserébe 3 millió dolláros sérelemdíjat követelt. A bíróságon azonban bűnösnek találták, és őt kötelezték arra, hogy fizessen az énekesnőnek. Taylor Swift mindösszesen egyetlen dollárnyi jelképes összeget kért, elmondása szerint ugyanis csak egy bocsánatkérésre vágyott volna, miközben hangsúlyozta: senkit sem lenne szabad az engedélye nélkül úgy megérinteni, hogy az kellemetlen legyen a számára. Az említett fotót ide kattintva lehet megnézni.

Selena Gomez

Egy Che Cruz nevű férfi egy héten belül kétszer is behatolt az énekesnő birtokára 2014-ben. Először csak becsöngetett, és afelől érdeklődött, Selena otthon van-e. Miután az énekesnő barátjától nemleges választ kapott, azt hitték, távozott, de később megtalálták a vendégházban. A férfit letartóztatták és 45 nap próbaidőre ítélték, emellett a bíró elrendelte, hogy tartsa távol magát Selena Gomeztől és a birtokától is. Cruz két napot töltött rács mögött, amikor pedig elengedték, az első dolga volt, hogy visszajusson kedvence kertjébe. A kerítést átugorva ezt meg is tette. Másodjára már 10 éves távoltartási végzés volt a jutalma, valamint arra is kötelezte a bíróság, hogy egy évig pszichológiai kezelésen vegyen részt – írta meg az Oxygen. Selena Gomez végül túl is adott az említett birtokon.

Justin Bieber

Taylor Swifthez hasonlóan a kanadai énekesnek is volt oka féltenie az életét a 2010-es évek elején. Mint kiderült, egy Dana Martin nevű elítélt bűnöző eltervezte, hogyan kínozza meg és végzi ki az akkor 18 éves énekest, akciójához pedig bűntársakat is talált. A férfi, aki egy 15 éves lány megerőszakolásáért és meggyilkolásáért ült, úgy döntött, hogy társaival együtt elrabolja Biebert, és rajta kívül kivégzi a testőrét és másik két embert is. A tervéhez az énekes kasztrálása is hozzátartozott.

A férfi egyébként betegesen rajongott a fiatal sztárért, akinek az arcát még a vádlijára is felvarratta. Haragját az váltotta ki, hogy vágyának tárgya nem válaszolt a rajongói leveleire. Később egy interjúban kijelentette, hogy szívesen lefeküdve Bieberrel, ha pedig szabad lenne, egy ketrecbe zárná az énekest, ott többször is megerőszakolná, és az egészet videóra venné, hogy feltegye a Youtube-ra – írta meg a The Atlantic.

Lana Del Rey

A manhattani énekesnő 2018 februárjában került veszélybe. Egy Michael Shawn Hunt nevű floridai férfi rendszeresen posztolt nyugtalanító Facebook-posztokat, melyekben az énekesnőt királynőjeként és feleségeként emlegette, majd beharangozta, hogy egy közelgő koncertjén végre találkozhatnak és eggyé válhatnak.

Annyira szeretlek, Lana. Alig várom, hogy néhány nap múlva a karjaidban lehessek megint. (...) Valószínűleg ez az utolsó napom a Facebookon. Remélem, mind jó úton jártok, és találkozunk majd a másik oldalon...

– hangzott az utolsó bejegyzés, aminek hatására az orlandói hatóságok akcióba lendültek.

Shawn mindössze pár száz méterre volt Lana fellépésének helyszínétől, amikor a rendőrség rajta ütött. A járőrök egy háromhüvelykes, összecsukható kést találtak nála. A férfi belegyezett az alkuba, miszerint amennyiben nem vitatja az üldözés vádját, ejtik ellene a fegyverviseléssel és súlyos fenyegetéssel kapcsolatos vádakat. Egy év börtönbüntetésre ítélték.

Keira Knightley

Keira Knightly 2017-ben tapasztalta meg a rémálmot, amikor is egy Mark Revill nevű férfi szüntelenül zaklatta őt és a családját. A színésznő kislánya ekkor mindössze kétéves volt. Revill mindent elkövetett, hogy vágyálma rá figyeljen, többek között küldött neki egy adathordozót, amire egy macskákról szóló zenét tett, egyszer pedig a postaláda előtt kezdett hangos nyávogásba. Ekkor a színésznő férje, James Righton üldözte el a háztól a zaklatót. Revill a közösségi oldalakon is nyugtalanító szövegeket osztott meg Knightley családját érintően, többek között

nyilvános hóhérként reflektált magára.

A férfit végül paranoid skizofréniával diagnosztizálták és pszichiátriára küldték. Rabosítási fotóját ide kattintva lehet megnézi.

Gwyneth Paltrow

Hihetetlennek hangzik, de a Bosszúállók színésznőjét közel két évtizedig kísértette egy Dante Michael Soiu nevű férfi. Az illetőt 2016-ban vádolták meg, miután bebizonyosodott, hogy 2009. és 2015. között legalább 66 levelet és csomagot küldött a színésznőnek, ezek között akadtak bőven szexjátékok, pornográf felvételek, fenyegetések és arra vonatkozó írások, hogy szeretné feleségül venni Gwyneth Paltrowt. A férfit elmegyógyintézetbe küldték, majd később újra letartóztatták, amikor folytatni kezdte a levelezést. A bíróságon elmondta, hogy más hírességeknek is írt, a színésznőt viszont tényleg szeretné feleségül venni. Hozzátette, hogy mostanra már jobban van, és gyógyszeres kezelés alatt áll. Az ügyészség végül nem találta bűnösnek.

Nagyon felzaklatott a dolog... Olyan régóta tartott már, és rendkívül traumatikus élmény volt

– mondta a színésznő a BBC-nek.

Ariana Grande

A 28 éves énekesnő idén kényszerült bíróság elé vinni a zaklatóját. Ariana elmondása szerint a saját és a családja életét is féltette egy bizonyos Aharon Brown nevű férfitől, aki szeptember környékén rendszeresen ólálkodott az otthona körül, egyik alkalommal pedig a biztonsági személyzete állította meg, akik vadászkést találtak nála. Ekkor állítólag az énekesnőnek címezve azt üvöltötte, hogy

Meg foglak ölni!

Ariana Grande végül ötéves távoltartási végzést szerzett fenyegetője ellen.

Pásztor Anna

Ami a magyar hírességeket illeti, előttük sem ismeretlenek a zaklatásos történetek. 2018-ban egy férfi késsel a kezében próbált Pásztor Anna életére törni, miután már hónapok óta zaklatta az énekesnőt. A férfit letartóztatták, ám miután bocsánatot kért, végül öngyilkos lett a cellájában. Az énekesnőt megrázta zaklatójának halálhíre, 2019 februárjában részvétet is nyilvánított a családjának, hozzátéve, hogy ő komolyan elfogadta a férfi bocsánatékérést, és hitt abban, hogy megbánta a tettét.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli,emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

