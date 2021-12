Még bővülhet Csobot Adél és Istenes Bence családja

Liptai Claudia többek közt a gyermekvállalásról faggatta vasárnap este a talkshow-jának aktuális vendégeit. Balázsovits Edit, Pálmai Anna, Balázs Andrea és Pindroch Csaba mellett Csobot Adél is meghívást kapott a műsorba, aki a mostani trenddel ellentétben egészen fiatalon, 21 éves korában lett várandós először.

Adél és párja, Istenes Bence immáron kétgyermekes szülők, csemetéik. Nátán és Ádin öt, illetve három évesek. Az édesanya, akit jelenleg az RTL Klub X-Faktor című műsorának egyik mentoraként láthatnak hétvégente a nézők, azt mondja, egyáltalán nem bánja, hogy ilyen fiatalon szült, mert ha az egész életét nézi, így tud majd a lehető legtöbb időt tölteni a gyermekeivel.

Tizenkét-tizenhárom éves lehettem, amikor konkrétan megfogalmaztam az anyukámnak, hogy anya, majd meglátod, én nem leszek 23 és már lesz egy gyerekem. De azt is tudtam, hogy nagy családot szeretnék. Soha nem volt kérdés az, hogy akkor most egy gyerek és vége, hanem én tényleg mindig erről álmodoztam és úgy képzeltem el, hogy azok a vasárnapi ebédek olyanok lesznek, hogy a hosszú asztalnál nagyon sokan vannak, én főzök, és mindenki egyszerre beszél. Ez volt a vízióm

– vezette fel Adél. Liptai Claudia rögtön rá is kérdezett, hogy „számban mi a vége” a gyerekeknek, amire az énekesnő annyit mondott, nem tudja, de

ABSZOLÚT NYITOTT RÁ, HOGY bővüljön a família.

Hogy vajon Istenes Bence hogy áll ehhez a dologhoz, az nem derült ki az adásból, ami viszont igen, hogy a karrierjük mellett nagyon is ügyelnek rá, hogy szülőként is megállják a helyüket. Fontos például többek között az is, hogy a kicsiknek meglegyen az a csodaélménye, ami a Mikulásváráshoz köthető, ezt pedig igen aprólékosan meg is tervezik minden évben. Bár az öreg ajándékosztó sosem jön el személyesen hozzájuk, ennek csupán az az oka, hogy Adélék családjában sem volt meg ez a szokás, ő pedig azokat a hagyományokat viszi tovább, amelyekhez saját élmények kötik.

Nekem nagyon szép emlékeim vannak erről. Nagyon sokáig, szerintem kilenc éves koromig hittem ebben a varázslatban, hogy van Télapó és megérkezik. Levelet írtam mindig nagyon hűen, és megtisztítottam nem csak a saját csizmám, hanem a család összes tagjának a csizmáját, hogy mindenki kapjon [ajándékot]. És ez így van mind a mai napig a gyerekeimnél is

– mesélte Adél, majd azt is elárulta, hogy náluk hogyan zajlik mindez. Először is a csemetéi egy fém postaládába rejtik a leveleiket, amelyek – mivel még nagyon kicsik – egyelőre csak rajzok. Ezek pár nappal az ünnep előtt eltűnnek onnan, az ajándék pedig december 6-án reggelre megérkezik.

Nagyon sokáig vagyok fönn aznap éjszaka, mert nagyon nem mindegy, hogyan érkezik meg [az ajándék], ez nálam egy kész kompozíció – van műhő, meg minden (...) Kalácsot is sütünk, és kakaót rakunk ki a Télapónak, hogy egyen-igyon (...), és hát óriási az öröm reggel, tényleg! Megéri, amikor a gyerekeket látom, hogy mennyire örülnek.

A gyermekvállalásra visszatérve Liptai Claudia bedobta, hogy egy kutatás szerint „ma a harmincas nők húsz százaléka az élete során egyáltalán nem fog szülni.” A műsorvezetőnő szerint biztosan mindenkinek vannak olyan ismerősei, akik ilyen korúak és nem azért nem vállalnak gyereket, mert nincs rá lehetőségük, vagy orvosilag valamilyen problémájuk van, hanem mert tényleg nem akarnak. Hozzátette azt is, hogy az említett kutatás szerint ez általában az iskolai végzettséghez köthető.

A vendégek közül Balázsovits Edit erre annyit mondott, nagyon nehéz egyszerre karriert építeni és szülőként helytállni. Kiemelte, hogy a férfiak esetén ez a lehetőség bármeddig nyitva áll, de egy nőnek nem, majd azt is hozzátette, hogy jelen pillanatban úgy érzi, szörnyű lenne, ha nem lenne gyermeke.

Balázs Andrea, bár párkapcsolatban él, nincsen gyermeke. Miután erről már többször is nyilatkozott, Liptai Claudia is bátran faggathatta az álláspontjáról. A színésznő azt mondja, nem azért nem szült még, mert nem szeretett volna, hanem mert egész egyszerűen eddig nem jött össze nekik a baba.

Semmiféle akadályt nem gördítünk elé, sem a testünkkel, sem a szervezetünkkel, sem a génjeinkkel. Mindenféle vizsgálat megvolt. Valamiért úgy tűnik, velünk úgy történik, hogy nincs

– mondta a színésznő, hozzátéve: amikor a harmincat betöltötte, onnantól volt egy nagyon nehéz időszak, amikor nagyon szeretett volna babát és erősen próbálkoztak is. Mivel nem sikerült teherbe esnie, igyekezett feldolgozni ezt a helyzetet, és a mai napig úgy fogja fel, hogy az ő életében valamiért úgy alakult, hogy egyelőre még nincs gyermeke. Ez persze nem jelenti azt, hogy lemondott az anyaságról, továbbra is bizakodó a gyermekvállalással kapcsolatban.