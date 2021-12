Elon Musk exe dalban szólt be a milliárdosnak

Elon Musk és gyermekének anyja, a Grimes művésznevet viselő Claire Elise Boucher szeptemberben, három év együtt járás után jelentették be különválásukat. A szakítás részleteiről nem beszéltek, a milliárdos mindössze annyit mondott, hogy elsősorban a munkájára koncentrál, de jó viszonyban marad az énekesnővel, akivel közösen nevelik a kisfiukat is.

Grimes új száma, a Player Of Games a napokban debütált. A dal szövegét hallgatva többen is találgatni kezdtek, hogy az énekesnő minden bizonnyal a Tesla atyjának címezte a sorait. Mindennek pedig nagyon is lehet alapja a Page Six szerint.

Szerelmes vagyok a legnagyobb játékosba, de ő mindig jobban fogja szeretni a játékait, mint engem

– hangzik a szám egyik sora, ami kevés eséllyel lehet véletlen, főleg, hogy a teljes dalszöveg Grimes tollából származik.

Elon Musk azelőtt, hogy 27 évesen milliárdossá avanzsált volna, maga is videojátékok fejlesztésén dolgozott, és a mai napig vannak kedvencei, amelyekkel szívesen játszik a szabadidejében. Ennek fényében a játékos megnevezés kétségkívül illik rá.

Ha mindez nem lenne elegendő referencia az űrbe vágyó Musk személyére, a dalban többször elhangzik egy másik félreérthetetlen szöveg is, ami egyenesen a milliárdos vágyálmát célozza meg:

Hajózz el az űr hidegétől, még a szerelem sem tud a helyeden tartani.

A találgatásokat eddig egyik fél sem kommentálta, és nem valószínű, hogy a jövőben megtennék.

(Borítókép: Grimes az idei Met-gálán. Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary)