Turai Barna: Jobban nyomom, mint Chris Martin

A Port.hu zenés műsora, a Szessön vendégét legtöbben onnan ismerhetik, hogy szinte állandóan síkideg, csak ő nem alakul át tomboló zöld szörnyeteggé, mint Bruce Banner. Turai Barna sokat köszönhet ennek az oldalának, emiatt kaphatnak nagyobb teret komolyabb projektjei is. Most azonban azt kellett megmutatnia, mire képes egy gitárral.

Turai Barnát nem lehet csak a Síkideg branddel leírni. Tény, hogy ezzel lett közismert, de ennél ő sokkal színesebb egyéniség. Maga sem gondolta volna, hogy ez ekkorát fog szólni, még a kezdetekkor úgy lőtték be, hogy ez pár ezres nagyságrendű követőt fog eredményezni. Ehhez képest most a @Síkidegvagyok Instagram-oldal 62 ezer követőnél jár. Ehhez jött az Index tehetségkutatója, a Mi a TikTokod, és a Mivana veled show is. Ezeken túl legalább olyan fontosnak tartja civil foglalkozását, hogy egy nonprofit szervezetnél a zsidó és izraeli kisebbség jogaiért küzd a kollégáival együtt.

Barna elmondta, hogy a TikTokon nem csak a tátogás és a különböző trendekre való felülés megy. Vannak olyan előadók, akik itt tudnak kiteljesedni, el tudnak jutni egy olyan réteghez, amihez máshogy nem. Ott van például Olivia Rodriguez, akinek a Good 4 u című számának egy rövid részletét ismerik a legtöbben, mert ez adja egy tiktokos trend alapját.

Nagy hatással volt Turai Barnára a korai Arctic Monkeys, ahogy Alex Turnernek ott fent volt a gitárja, és mennyire menő volt. Ennek hatására anno tudatosan keresett rá a neten arra, hogy miként lehet úgy kinézni, mint egy tisztességes indie rockzenész. Végül megtörtént, aminek meg kellett történnie:

Tomi ki lett figurázva, igazi Síkideg stílusban.

Végül összeállt a Coldplay Yellow című száma, így meg is lehetett állapítani, hogy Barna jobban nyomja, mint Chris Martin, illetve amatőr bandákban vannak nála sokkal rosszabb gitárosok is.

