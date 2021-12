Vilmos herceg transzba esett, amikor Taylor Swift a színpadra hívta

Attól, hogy valaki királyi családba születik, még ugyanúgy lázba jöhet, ha olyan szituációba kerül, ami kívül esik a komfortzónáján. Vilmos herceg most felidézett egy ilyes esetet: elmesélte, hogy érezte magát, amikor Taylor Swifttel és Jon Bon Jovival énekelt egy gálán.

Annak idején futótűzként terjedt a neten az a videó, amelyen Vilmos herceg egy jótékonysági eseményen Jon Bon Jovival és Taylor Swifttel énekelt a színpadon. Mindez 2013 novemberében, a Kensington Palotában rendezett gálaesten történt, ahol egy hajléktalanokkal foglalkozó alapítvány számára gyűjtöttek adományokat. A spontán összeállt trió a Livin' on a Prayer című klasszikussal szórakoztatta a jelenlévőket, amelynek nem csak élőben, hanem a felvételnek köszönhetően utólag is nagy sikere volt.

Vilmos herceg az Apple Fitness+ Time to Walk sorozatának ünnepi különkiadásában idézte fel az akkori élményeit, és részletesen elmesélte, miként került mikrofon mögé a White Winter Gala névre keresztelt esten. Emlékei szerint szabályosan transzba esett, amikor Taylor Swift arra kérte, csatlakozzon hozzá és Jon Bon Jovihoz a színpadon –derül ki a CNN cikkéből.

Taylor Swift mellett ülök, ő a bal oldalamon. Miután Jon előadja az első dalát, szünet következik, és felém fordul. Ráteszi a kezét a karomra, a szemembe néz és azt mondja: gyerünk Vilmos, menjünk énekelni!

– idézte fel Cambrige 39 éves hercege a történteket.

A mai napig nem tudom, mi tört rám. Őszintén szólva még most is kínosnak érzem, ha arra gondolok, ami utána történt, és nem értem, miért hagytam. De őszintén, ha Taylor Swift a szemedbe néz, megérinti a karod és azt mondja, gyere velem... Felkeltem, mint egy kiskutya és mentem vele, hogy igen, ez nagyszerű ötletnek tűnik, követlek.

Vilmos transzba esve indult a színpadra, miközben kétségbeesetten próbálta felidézni magában a Livin'on a Prayer című dal szövegét. Azt mondja, a nyakkendője alatt megizzadt, s bár nagyon igyekezett, hogy kívülről nyugodtnak tűnjön, belül nagy volt benne az izgalom. Ha beszédet kell tartani, az nem gond, abban megvan a rutinja, de hogy élőben énekeljen, ezen a téren nem mondható igazán tapasztaltnak.

Fotó: Ben Pruchnie/Centrepoint / Getty Images Hungary

A helyszínen rögzített videóból kiderül, igazából Jon Bon Jovi kérte Vilmos herceget, hogy jöjjön fel a színpadra, karaoke-kölyöknek szólítva őt. Feltehetőleg ezt követően kezdte unszolni az énekesnő, aminek már nem tudott ellenállni a herceg. Nem sokkal ezután mindketten a pódiumra vonultak és a refrénnél be is kapcsolódtak a dalba. Ahogy az a felvételen is látszik, a triónak hatalmas sikere volt.