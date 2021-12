A koronavírus miatt halt meg Kóbor János

Kóbor János halála után az Omega menedzsere több médiumnak is megerősítette, hogy az énekes koronavírus-fertőzés miatt hunyt el. Trunkos András az RTL Klub Fókusz és a TV2 Tények című műsorában emlékezett meg barátjáról, majd a Blikk megkeresésére is nyilatkozott.

Az Index is megírta a szomorú hírt: rövid betegség után, 78 éves korában elhunyt az Omega alapító frontembere. Kóbor János néhány héttel ezelőtt került kórházba, állapotáról a család kérésére nem közölt információkat a zenekar. A legendás énekes távozásáról ma délelőtt tájékoztatták a nyilvánosságot az együttes Facebook-oldalán.

Trunkos András, az Omega menedzsere november 11-én csütörtökön beszélt utoljára Kóbor Jánossal. Az énekes akkor már kórházban feküdt

Akkor felhívott, hogy neki semmi baja nincs, és intézzem el, ő haza akar jönni. Ezt mondta csütörtökön. Mondtam, jó Mecky, azért várjunk egy keveset, majd pénteken súlyosbodott a helyzet, és onnantól kezdve én mr nem tudtam, és senki más nem tudott vele beszélni

– mondta Trunkos András az RTL Klub riporterének, hozzátéve:

Ugye ez a Covid végsősoron egy nagyon nehéz meccs.

A menedzser megjegyezte: „Mecky mindig optimista volt, mert jó állapotban volt. A koncerteken még futott, rohant, és azt gondolta, hogy rajta nem fog ez a dolog. Hát sajnos nem jött be. Fogott...”

A riportban Frenreisz Károly is megszólalt. Azt mondja, rossz előjeleket észleltek az elmúlt egy hét - tíz napban, mert hírzárlat volt, ami rájuk is vonatkozott. Csak annyit mondtak nekik, hogy nem állt be semmilyen változás az állapotában, ami nem jelent jót, mert nem javul.

Gyakorlatilag mi felkészültünk a legrosszabbra, de ugyanakkor nagyon bíztunk abban, hogy ez nem fog megtörténni és viszont láthatjuk a Meckyt

– tette hozzá a zenész, aki szerint az egyik legnagyobb magyar ikon ment el. Trunkos András szerint az Omega utolsó, Testamentum lemeze egyfajta végrendelet, hiszen ez egy üzenet arról, hogy mit gondol Mecky a világról.

A zenekar menedzsere a TV2 Tények című műsorában is megszólalt. Ott azt mondta, Kóbor János bízott az egészségében, azért nem oltatta be magát. Trunkos András az utóbbi időben többször is megpróbálta rábeszélni az énekest, hogy vegye fel az oltást, de nem járt sikerrel. Az Omega gitárosa, Molnár György is féltette a társát, de jól ismerte és tudta, ha Mecky valamit a fejébe vesz, attól nem lehet eltéríteni. Még a családjának sem sikerült elérni, hogy a zenész beoltassa magát – hangzott el a riportban.

Trunkos András a Blikk megkeresésére is megerősítette:

Me­cky haláláról egyelőre annyit tudok elmondani, hogy a koronavírus és annak következményei miatt ment el. Egy korszak zárult el az elvesztésével, még most sem fogom fel, hogy nincs többé, nem akarom elhinni…

Hozzátette: abban biztos, hogy az orvosok mindent megtettek azért, hogy megmentsék. Tudomása szerint a kórházban végig mélyaltatásban volt. De hiábavaló volt minden próbálkozás, új tüdőt nem tudtak adni neki.

Mecky nagyon makacs volt, nem hitt a vírusban, ezért nem is oltatta be magát. Szomorú vagyok amiatt, hogy így döntött, hiszen most ott van a kislánya, és miatta kellett volna kötelességének érezni, hogy mindent megtegyen. A szívem szakad meg érte.