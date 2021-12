Marilyn Manson állítólag Evan Rachel Wood nyolcéves fiát is megfenyegette

Egyre rémisztőbb fordulatot vesznek Marilyn Manson ügyei. Az 52 éves zenész ajtaját a múlt héten rúgták be a hatóságok, a házkutatás során egy sor adathordozót is lefoglaltak. Azt, hogy ezeken találtak-e valamit, egyelőre nem tudni, a bántalmazási botrányt kirobbantó színésznő, Evan Rachel Wood viszont váratlanul visszakerült a képbe, újabb rémisztő részletekkel a birtokában.

Egy nyilvánosságra került dokumentum szerint Manson megfenyegette azon nőket és családjaikat, akik megvádolták azzal, hogy a múltban szexuálisan bántalmazta őket. A fenyegetés alól nem voltak kivételek az említett áldozatok gyermekei sem, sőt.

Megvan mindenen, ráb*sztak, és rohadtul ki fogom csinálni őket. Tudom hol élnek, hova járnak iskolába a kib*aszott gyerekeik, hol dolgoznak, kik a szüleik

– sorolta állítólag a zenész egy eddig azonosítatlan áldozatának, aki rögzítette a beszélgetést.

A felvételt hallva Evan Rachel Wood a bíróságon kötött ki, azonban nem elsősorban azért, hogy bántalmazó exét perelje. A színésznő nyolcéves fiáért, Jackért aggódik, akit Manson fenyegetései miatt Nashville-be szeretne költöztetni, ez azonban volt férjének, a gyermek apjának nem igazán tetszik – írja Perez Hilton.

Komolyan vettem Manson fenyegetését, akkor és most is. Harci kutyákat is biztonsági őröket alkalmazok éjszakánként. (...) Rendkívüli módon félek a feltételezett elkövetőtől. Súlyosan traumatikus fizikai és lelki sérüléseket szenvedtem el tőle, és tartok attól, hogy megtorolja majd azt, hogy tanúskodtam ellene, hogy elmondtam, hogy ártott nekem, a fiamnak és a családom tagjainak. Tapasztalataim szerint a feltételezett elkövető nagyon bosszúálló típus, és mindig is világossá tette számomra, hogy tönkre fogja tenni az életemet

– mondta a Westworld színésznője, aki szeretne a fiával együtt távol maradni Hollywoodtól, ahol Marilyn Manson, illetve sátánista köre él. Elmondása szerint ugyanis az említett követőktől is kapott már halálos fenyegetéseket.

Evan Rachel Wood exférje, Jamie Bell maga is megjelent a gyermek elhelyezési tárgyalásán. Mint mondja, nem igazán érti, mit történik. Szerinte vagy igazak voltak neje állításai, és a fia veszélyben van a gondozásában, vagy nem, és a felsorolt indokkal akarja tőle távol tartani Jacket. A színész hozzátette azt is, hogy gyermekének anyja neki valamiért nem számolt be arról, hogy biztonsági őrök védik az otthonát.

Frusztrál, hogy Jamie nem érti meg, milyen hatással van ez a nyomozás a biztonságunkra. Marilyn Manson közvetlen veszélyt jelent rám, és azokra, akiket szeretek, beleértve a fiunkat. A kockázatot pedig tovább növeli, ha Jack és én Los Angelesben tartózkodunk, ahol a feltételezett elkövető és a sátánista köre lakik

– mondta Evan Rachel Wood, aki jelenleg is a Westworldhöz forgat, így Nashville és Los Angeles között ingázik.

A színésznő egyébként azt is állítja, hogy az említett hálózat tagjai Mansonhoz hasonlóan sátánista náci pedofilok, akik készségesen asszisztáltak kedvencük üzelmeiben, azaz

segítettek neki embereket elrabolni, akiket az énekes megerőszakolt, rituálisan megkínzott vagy vérivásra kényszerített.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli,emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és InformációsTelefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerdakivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101telefonszámon.

(Borítókép: Marily Manson és Evan Rachel Wood. Fotó: Eric Charbonneau / WireImage for Disney Pictures)