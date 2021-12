Felesége könyörgött Kóbor Jánosnak, hogy oltassa be magát

Kóbor Jánossal anno elkezdődött egy korszak, ami végül vele is ért véget az Omega gitárosa szerint. Molnár György, más néven Elefánt az RTL Klub reggeli műsorában emlékezett meg barátjáról, aki a koronavírus szövődményeibe halt bele a napokban.

Elmondta többek között, hogy annak idején Mecky a zenekar nevében vett fel lakáskölcsönt, majd csekken fizette a bandatagok „tartozását”. Hatvan éven át zenéltek együtt, annyi mindent megéltek, amiről a legtöbben csak álmodhatnak. Elefánt azonban úgy véli, a legenda vesztét a makacssága okozhatta:

Makacs ember volt. Az akaraterő és a makacsság között csak egy nagyon vékony határvonal van. Ő azért átbillent, ez volt a tragédiának is az egyik oka. Nem oltatta be magát, mert úgy érezte, ő sérthetetlen, őt nem fogja majd a golyó. Mondtuk, hogy ne bolondulj meg, oltasd be magad! A felesége könyörgött neki.