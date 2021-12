Kétezer mérföldet utazott a világ legmagasabb karácsonyfája

Bár senkinek sincs kétsége afelől, hogy a New York-i Rockefeller Center fája gyönyörű, idén már nem birtokolhatja az Egyesült Államok legmagasabb karácsonyfájának címét. Ez a megtiszteltetés idén egy, az oklahomai Endid városában felállított tűlevelűt illet meg, írja a Southern Living.

Az említett karácsonyfa kis híján 43 méter magas, ezáltal 75 százalékkal nagyobb világhírű New York-i elődjénél. Az óriásfenyő egyébként kétezer mérföldet utazott a kaliforniai Shasta-Trinity National Forestből Enidbe, hogy a The One névre keresztelt ünnepi programsorozat legfőbb díszítőeleme lehessen.

A 42 napos rendezvény megálmodója, Kyle Williams vállalkozó azt mondta a The Oklahoman nevű portálnak, hogy maga is izgult a fenyő épségéért.

Valószínűleg a fa ide hozatala jelentette a legnagyobb kihívást, ezért bevallom, ideges voltam. A szállítás során megereszkedhetett vagy eltörhetett volna, de átment hóviharon, zivataron, és végül időben megérkezett

– mondta Williams, aki reméli, hogy a programjai sokakban ébreszthetik majd fel az ünnepi szellemet.