Az elmúlt napokban véget ért egy korszak. A világ egy újabb csillagot veszített Kóbor János, barátainak csak Mecky személyében. Az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas alapítója közel egy hónapig küzdött a koronavírussal, ám végül elveszítette a harcot a betegséggel szemben. A zenész haláláról az Omega együttes adott hírt hétfő délelőtt, és egy ország borult feketébe.

Kóbor Jánost számtalan rajongója és barátja gyászolja. A közösségi oldalakon is sokan búcsúztak tőle, a Tankcsapdától kezdődően Karácsony Gergelyen át Demjén Ferencig rengetegen írták meg utolsó üzenetüket a legendának, akiért jövő pénteken a rajongók is együtt imádkoznak majd a Szent István-bazilikában.

Az énekes november közepén kezdett betegeskedni, felesége, Zsóka vitte őt kórházba. Egy darabig néma csend honolt Kóbor János körül, ami nem is csoda, hiszen ő maga kérte, hogy ha kórházba kerülne, rendeljenek el hírzárlatot az állapota körül. A zenész hamar rosszabbul lett, lélegeztetőre került, miközben mélyaltatásban tartották.

Me­cky haláláról egyelőre annyit tudok elmondani, hogy a koronavírus és annak következményei miatt ment el. Egy korszak zárult le az elvesztésével, még most sem fogom fel, hogy nincs többé, nem akarom elhinni. […] Mecky nagyon makacs volt, nem hitt a vírusban, ezért nem is oltatta be magát. Szomorú vagyok amiatt, hogy így döntött, hiszen most ott van a kislánya, és miatta kellett volna kötelességének érezni, hogy mindent megtegyen. A szívem szakad meg érte