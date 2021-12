Sötét fellegek gyülekeznek a Kardashian–Jenner klán felett

A Kardashian–Jenner családtól köztudottan nem áll messze a cselszövés és az időnként meglehetősen polgárpukkasztó magatartás. A família zömmel a saját hasznára fordítja az ebből következő figyelmet, amit a Momager, azaz Kris Jenner ügyesen pénzzé is tett az elmúlt több mint egy évtized alatt.

Úgy fest, az utóbbi hetekben mégis összecsúsznak a botrányos történések. Kylie Jenner gyermekének (és leendő gyermekének) apja, Travis Scott november elején adott koncertet, ám a fellépése tragédiába torkollt. Összesen tíz rajongó veszítette életét, a skandalumot pedig tovább tetézte, hogy a rapper a koncert után egyből Drake afterpartijára sietett. Scott állítja, hogy nem tudott az áldozatokról, és bár felajánlotta, hogy állja a temetési költségeket, ebből nem mindenki kért. A rappert és Astroworld névre keresztelt fesztiválját végül 750 millió dollárra perelték. Az eset óta nem csak az ő, de Kylie Jenner Instagram-oldala is megfagyott, ami valószínűleg elég nagy anyagi veszteséget jelent a celebritásnak.

A minap egy újabb igencsak kellemetlen hírre ébredhetett az illusztris família. Tristan Thompson már egyébként is sok fejtörést okozott a családnak, a napokban pedig kiderült, hogy ismételten remekel. A kosárlabda-játékos már olyan sokszor csalta meg a legfiatalabb Kardashian-nővért, hogy van, aki már nem is számolja, kilenc hónappal ezelőtt pedig sikerült úgy félrelépnie, hogy egy kisbaba lett a bizonyíték – állítólag.

Thompson egy texasi személyi edzőt, nevezetesen Maralee Nicholst ejtette teherbe. A napokban világra is hozta a férfi harmadik gyermekét, egyúttal pedig a pereskedés is megkezdődött a szülők között. Nichols gyerektartásért perelte a sportolót, emellett szeretné, ha a gyermek kizárólagos felügyeleti joga is nála maradna. A feltételezett apa beismerte, hogy korábban szexuális kapcsolatot létesített Nicholsszal, azonban DNS-tesztet követel. Az edző állítja, hogy Tristan Thompson azt írta neki, hogy fogadjon el egy egyszeri 75 ezer dolláros összeget, másra azonban ne számítson, mert nem érdekli őt a gyerek – írja az E! Online.

Tudod, hogy érzek. Az érzéseim pedig egyáltalán nem változtak. Nem folyok bele ebbe. Amúgy ha azt hiszed, hogy pénzt csinálhatsz ebből a babából, nagyot tévedsz. Figyelmeztetlek, hogy ezután a szezon után visszavonulok. Tehát csak annyit leszek köteles fizetni havonta, mint egy munkanélküli. Ez pedig Texasban néhány száz dollár. Szóval jobban jársz, ha elfogadod ezt a 75 ezret, amit ajánlok, mert semmit sem fogsz kapni, ha egy munkanélkülinek szültél. Nem lesz másod, mint egy apa nélküli babád és havi néhány száz dollárod

– hangzott az állítólagos üzenet, melynek a valóságtartalmát a sportoló eddig nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Ha ez nem lenne éppen elég kellemetlen, minap egy egész csokor leleplező információ árasztotta el az internetet, melyek Tristan Thompsont és a Kardashian–Jenner családot célozták. A piszkos titkok leleplezője pedig állítólag nem más, mint Maralee Nichols. Az azóta már törölt profil állításai szerint a sportoló megígérte neki Doja Cat buliján, hogy elhagyja Khloé Kardashiant, továbbá azt is elhintette, hogy Kylie Jenner és Drake tavaly lefeküdtek egymással, de Thompsonnak nincs elég vér a pucájában, hogy ezt elmondja Travis Scottnak.

A történethez egyébként csatolt egy üzenet-váltást is közte és Tristan Thompson között, ám ez eléggé Photoshop-gyanúsra sikeredett. Sem a sportoló profilképének kivágása, sem pedig a neve melletti hitelesítési pipa, illetve annak hiánya nem stimmel.

A híreszteléseket eddig sem Khloé Kardashian vagy Kylie Jenner, sem pedig Tristan Thompson nem kommentálta.

(Borítókép: Kylie Jenner, Tristan Thompson és Khloe Kardashian. Fotó: Shutterstock / George Pimentel / Getty Images / Matt Winkelmeyer / Getty Images)