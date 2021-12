Kóbor János lánya levélben búcsúzik az édesapjától

„Papa... Már az angyalok vigyáznak szeretett Édesapukámra fent a menyben. Minden olyan gyorsan történt... Még nem tudtam felfogni, hogy soha többe nem fog hazajönni, és átölelni” – így kezdte édesapjának címzett levelét Kóbor Léna, amit az Omega zenekar tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán.

Az Index is megírta, hogy a 78 éves énekes rövid betegség után hétfőn délelőtt elhunyt. Kóbor János néhány héttel ezelőtt került kórházba, állapotáról a család kérésére nem közölt információkat a zenekar. A legendás frontember távozásáról hétfőn délelőtt tájékoztatták a nyilvánosságot. Időközben az is biztossá vált, hogy az énekes koronavírus-fertőzés, illetve annak következményei miatt hunyt el.

Kóbor János második házasságából született gyermeke, a 14 éves Léna a közösségi oldalán próbálta kiírni magából a fájdalmát. Az Omega Facebook-felületén nyilvánosságra hozott bejegyzés alatt a zenekar rajongói is kifejezhetik részvétüket a kislánynak.

Nagyon nehéz most megfogalmaznom, hogy milyen érzések kavarognak bennem... Hirtelen, egy nagy üresség támadt a szívemben, és az idő lassabban kezdett el telni. Minden napom egy érzelmi hullámvasút. Látom a tv-ben, az újságcikkekben, a sok megemlékezést Rólad, de egyszerűen nem tudom elhinni a történéseket... Még az az emlék lebeg előttem, ahogy Balatonon vitorláztunk, és gondtalanul, boldogan éltünk. Veled a csöndet is élveztem.

A kislány, aki előtt még valóban ott áll az egész élet, azzal vigasztalja magát, hogy az édesapja így is vele lesz, hiszen a szíve sosem fogja elfelejteni. Lélekben ott lesz élete nagy eseményein, a ballagásán, a diplomaosztóján és az esküvőjén, ahogy a gyermekei születésnapjain, a legboldogabb és a legszomorúbb pillanatokban is. Ha felnéz az égre, az édesapja onnan néz le rá, és továbbra is vigyázza a lépteit.

Amikor felnézek a csillagokra, Te fentről “az égben lebegők csarnokából”, vagy “Gammapolisból” nézel le, és vigyázol ránk! Sosem fogom elfelejteni, az illatodat, a szemedet, a mosolyodat, ahogy a színpadon énekeltél, és azt, ahogy Édesanyukámra és Rám néztél! Biztos vagyok benne, hogy éppen egy fellegi világkörüli turnén vagy Freddie Mercury-val, egy “Éjféli koncerten”, vagy a legnagyobb hullámokat szeled valahol a “Hajnali óceánon”, és újra találkoztál a “Gyöngyhajú lánnyal“. “Fekete pillangók” röpdösnek körülötted és “Régi csibészekkel” nevetgéltek

– folytatta sorait Léna, beleszőve az Omega dalait.

A végtelen nyugalmak fellegében, a gondnélküli felhők között tudom, hogy jobb már Neked! Minden elvesztett barátoddal, családtagoddal újra együtt lehetsz! Rengeteg mindent elértél életed során, és örökké egy legenda maradsz itt a földi világon! Egy olyan csoda voltál/vagy/ és leszel, akire emberek milliónyi néz fel és imád! De a legnagyobb rajongód mégis én vagyok! Nálad fantasztikusabb Apukát el sem képzelhettem volna! Hálás vagyok a Jó Istenkének, hogy ennyi éven keresztül együtt lehettünk! Már most nagyon hiányzol! De tudom, hogy majd egyszer úgyis fogunk még találkozni! Addig is, ha le tudsz jönni hozzánk néha, tedd meg kérlek! Adj néhány jelet, hogy jól vagy. A szeretet mindennél erősebb! Nagyon szeretlek: Léna. “Eö pici angyalkád”, ahogy te neveztél engem, az első gőgicsélésemtől kezdve. Kóbor János (1943-2021).

Kóbor Léna írását az Omega Facebook-oldalán keresztül érheti el:

(Borítókép: Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)