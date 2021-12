Ezt tudjuk eddig a sussexi hercegi pár kislányáról

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a hétvégén volt féléves. A legkisebb sussexi érkezéséhez korábban nagy reményeket fűztek a rajongók, már ami a családi békességet illeti. E vágyálom eddig nem teljesült be, sőt. II. Erzsébet fizikailag még nem is találkozhatott a nevét viselő dédunokájával.

A kislány nevét ugyan a fél világ ismeri, azt csak a sussexi hercegi párhoz legközelebb állók tudhatják, milyen az arca. Harry hercegék a királyi családtól való függetlenedésükkel azt is eldöntötték, hogy a jövőben egyik gyermeküket sem mutatják meg a nyilvánosságnak, ehhez pedig szigorúan tartják is magukat. De mit tudunk eddig Lilibet Dianáról?

Királyi sarj Kaliforniából

Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke június 4-én született a kaliforniai Santa Barbarában, így ahogy édesanyja, ő is amerikai születésű – ami nem kifejezetten gyakori a brit királyi családot tekintve. Mindenesetre a kettős állampolgárság nemcsak őt, de bátyját, Archie-t is megilleti.

Online meeting a királynővel

Amíg a szerencsésebb dédszülők a szülőszoba előtt toporogva vagy az otthon melegében várják türelmetlenül az unokák érkezését, addig II. Erzsébet a világ másik felén várakozott a csodára. Bár a kisded már elmúlt féléves, továbbra sem adódott lehetősége a kezébe fogni Lilibetet, ám a baba alig néhánynaposan már bemutatkozott neki webkamerán keresztül.

Szerepel Meghan Markle könyvében

Bár csak háttal és alig észrevehetően, de Lilibet is helyet kapott a sussexi hercegné gyermekkönyvében. Az említett jelenetben Harry és Archie a tyúkokat eteti a kertben, míg Meghan a ház felé fordulva ácsorog, kezében egy pólyával, amely minden kétséget kizárólag a család legfiatalabb tagját rejti.

Pátoszos név giccsek nélkül

A Lilibet Diana Mountbatten-Windsor meglehetősen hangzatos név, viselőjét azonban egyelőre mégsem jutalmazták hercegnői címmel. Amíg Vilmos hercegnek mint a trónörökös Károly herceg első számú örökösének gyermekei büszkélkedhetnek címeikkel, addig Meghan és Harry utódai nem részesültek ilyen kiváltságban. Ez persze idővel változhat még, Károly trónra kerülésével ugyanis a sussexi pár gyermekei is a mindenkori uralkodó unokáivá lépnek elő. De tekintettel arra, hogy a szülők saját döntésük nyomán függetlenedni kívántak az uralkodói családtól, meglehet, hogy a herceg apja nem ruházza fel gyermekeiket a kegyeivel.

Tisztelgés a család nőtagjai előtt

Ha már az említett nevet vizsgáljuk, sem a Lilibet, sem pedig a Diana nem légből kapott. Utóbbin nem is nagyon van mit magyarázni, egyértelműen Harry herceg néhai édesanyja, Diana hercegnő miatt kapta. A Lilibet már kissé titokzatosabbnak tűnhet, pedig valójában magát az uralkodót, II. Erzsébetet idézi. A királynőt gyermekkorában V. György király szólította Lilibetnek, és néhai ura, Fülöp herceg is előszeretettel használta e becenevet. A Lili továbbá Meghan Markle édesanyja, Doria Ragland előtt is tisztelgés, aki annak idején flowernek, azaz virágnak becézte a sussexi hercegnét – a lily pedig angolul szintén virágot jelent.

Nem marad ki a sorból

Ugyan Lilibet ma még címmel sem rendelkezik, természetesen nem marad le a trónörökösök listájáról. A féléves baba jelenleg a nyolcadik helyen pihen, előtte áll bátyja, Archie, előttük pedig édesapjuk, Harry herceg, aki Vilmos herceg gyermekeit követi a sorban. Az említett lista persze csak formalitás, hiszen annak esélye, hogy a sussexiek kislánya valaha a brit trónra ül, mikroszkopikusan kicsi.

Mindig közel van édesanyja szívéhez

Meghan Markle negyvenedik születésnapján videóban jelentkezett be és buzdította jótékonykodásra tehetős barátait. A felvételen a sussexi hercegné két aranyláncot visel, amelyek medálján csillagképek láthatók. Ezek természetesen a gyerekeit szimbolizálják: a bika Archie csillagjegyét, az ikrek pedig Liliét.

Élete első halloweenjén borznak öltözött

Bár a halloweent világszerte rengeteg gyerek és felnőtt várja, a sussexi hercegi pár porontyai nem tartoznak közéjük – írta meg a People.

Szerettünk volna valami mókásat csinálni a gyerekeknek, de őket ez nem igazán hozta lázba

– mondta az Ellen Show-ban Meghan Markle, hozzátéve, hogy Archie alig két percig volt hajlandó viselni a neki szánt dinójelmezt. Lili nála jóval türelmesebb, így nem zavarta a Bambiból ismert Virág nevű borz jelmeze, de különösebb érzelmeket sem váltott ki belőle a dolog.

(Borítókép: Meghan Markle és Harry herceg New Yorkban 2021. szeptember 23-án. Fotó: Roy Rochlin / Getty Images)