A Scorpions énekese Kóbor Jánosról: Különleges kapcsolat volt közöttünk

Ötven évnyi barátság kötötte össze a Scorpions frontemberét és Kóbor Jánost. Klaus Meine az elsők között üzent, amikor megtudta, hogy az Omega énekese lebetegedett, hétfőn délután pedig a közösségi oldalán emlékezett meg zenekarával a koronavírusban elhunyt legendáról. A világhírű zenész szerdán az RTL Klub riporterének nyilatkozott, legkedvesebb emlékeit felidézve magyar barátjáról.

Klaus Meine többször is színpadra állt az Omegával és máig nem felejti a közös élményeket. Az interjúban elmondta, rengeteg szép emléke van Meckyről és a zenekar többi tagjáról, akikkel a hetvenes évek elején találkozott először, amikor az Omega német turnéján a Scorpions volt az előzenekar.

Az Omega akkor már egy híres bandának számított, különösen a keleti blokkban, de itt Németországban is sokan ismerték és szerették őket

– mondta az énekes az RTL Klub szerkesztő-riporterének, Kilyén Tamásnak. Kiemelte azt is, hogy az Omega első ránézésre szerinte semmiben sem különbözött a nagy nyugati csapatoktól, angolul énekeltek, és úgy is hívták őket, hogy a „kelet Rolling Stones-a”. Hozzátette azt is, hogy Mecky energikus színpadi jelenléte azonnal lenyűgözte, Elefánt pedig nagyszerűen gitározott. Úgy gondolja, hogy az Omega és a Scorpions zenei hangzása egyébként nagyon hasonlított.

Bár Kóbor Jánosék zenekara a hetvenes években Nyugat-Európában is népszerűségnek örvendett, és meg is lett volna rá a lehetőségük, hogy külföldön építsenek karriert, ők úgy döntöttek, itthon maradnak. A hannoveri Scorpions eközben a hard rock műfaj világsztárjai közé emelkedett, az 1990-ben megjelent Wind of change című daluk pedig a politikai rendszerváltás jelképe lett. Klaus Meine számára a mai napig szép emlék, amikor 2014-ben a Hősök terén énekelte ezt a nótát. Kóbor János akkor már évtizedes jóbarátként fogadta hazánkban a bandatagokat.

Nem hittem a szememnek, amikor megérkeztünk a budapesti repülőtérre és Mecky ott várt ránk. Látszott rajta, mennyire örül neki, hogy újra a hazájában találkozunk. Sok zenekar összebarátkozik egymással az évek során, de ilyen kedvességgel talán sosem találkoztam

– mondta az énekes, hozzátéve: mindig is érezték, hogy különleges kapcsolat van kettejük között. Nagyon sajnálja, hogy a turnékon sosem volt annyi szabadidejük, hogy az omegás zenészekkel közösenjárják be Budapestet, csupán néhány közös vacsorára jutott idő, amikor nálunk koncerteztek. Klaus Meine felidézte azt is, amikor 1994-ben, a Népstadionban közösen állt színpadra az Omegával, ami a közönség számára is nagyon emlékezetes alkalom volt, a koncerten ugyanis magyarul énekelt Kóbor Jánossal a Fekete pillangó című dalban.

A beszélgetés során a Scorpions frontembere azt is megemlítette, hogy ezen a koncerten hallotta a Gyöngyhajú lány című számot, amiből White Dove címmel készítettek később angol átiratot egy jótékonysági eseményre. Az énekes azt mondja, így szerették volna kifejezni tiszteletüket az Omega, illetve a dalt szerző Presser Gábor felé. A feldolgozás 1995-ben meg is hozta a világsikert az akkor már 25 éves dalnak.

Zeneszerzőként, dalszövegíróként mindig felnéztem rájuk és nagyon tiszteltem a munkásságukat. Meckynek minden színpadi mozdulata annyira természetesnek és ösztönösnek tűnt, hogy csodáltam ezért. Azt hiszem az a '94-es népstadionbeli koncert és annak a közös élménye volt az, ami örök barátokká kovácsolt minket.

A Scorpions és az Omega tagjai valóban jó barátságot ápoltak, Kóbor Jánosék mindig összefutottak a világsztárrá lett zenészekkel, ha hazánkban jártak. Az RTL Klub interjújából az is kiderül, hogy Klaus Meine és Mecky utoljára a német banda 2019-es koncertjén találkozott.

Nagyon nehéz lehet ez most az Omega rajongó táborának. Tudom, hogy Mihály Tamás és Benkő Laci is elhunyt tavaly, szóval a zenekar egy nagyon nehéz időszakon ment át. És most Meckyt is elveszítettük. Együttérzésemet küldöm Elefántnak és Ferencnek a banda még élő tagjainak. Milyen legendás csapat volt az övék! Talán a legnagyobb zenekar valaha, ami Magyarországról jött

– mondta az énekes. A beszélgetés során Klaus Meine azt is elárulta, hogy Kóbor Jánosról, illetve a barátságukról egy különleges műsorral szeretne megemlékezni a Scorpions jövő évi Budapesti koncertjén, amit május 30-án a Papp László Sportarénában tartanak. A teljes interjút itt tudja elolvasni.

(Borítókép: Kóbor János az Omega énekese és Klaus Meine a német Scorpions együttes énekese a Szabadságkoncerten a budapesti Hösök terén 2014. június 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)