Laár András elképedt Galla Miklós csökönyös viselkedésén

Ahogy korábban megírtuk, Laár András vehette át idén a Karinthy-gyűrűt, amit eredetileg Galla Miklós kapott volna. Galla azért nem vehette át az elismerést, mert a közelmúltban volt egy olyan „tevékenysége”, amely nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a díj értékrendjével és szellemiségével – erről Dobos Menyhért tájékoztatta a humoristát nyár elején.

A döntést Galla értetlenkedve fogadta. Az üggyel kapcsolatban több levelet is írt, még Orbán Viktort is megkereste , hogy mégiscsak ő vehesse át a díjat, ám minden próbálkozása kudarcba fulladt – Laár Andrásnak ítélték az elismerést.



A díjátadó után nem sokkal Laár András felajánlotta kollégájának, hogy szívesen megosztja vele az ékszert fizikai valójában, azt javasolta, hordják felváltva a gyűrűt, ha már az ennyire fontos Gallának. A humorista viszont úgy tűnik, nem szeretne osztozkodni – nyílt levélben üzent barátjának, hogy végleg magának akarja a gyűrűt.

Laár Andrásnak a jelek szerint nem tetszik a humorista megközelítése. Új, neki címzett nyílt levelében kifejti, szerinte nem jogos Galla Miklós követelése, és ha már nekik kettejüknek jár a gyűrű, akkor bizony megilleti a L'art pour l'art Társulat többi tagját is. Továbbadós módszert javasol kollégájának.

Ezt a díjat vélhetőleg azért kaptam, amit a L'art pour l'art Társulat keretein belül műveltem, mert minden vicces figurám a Társulat égisze alatt született, és jutott el oda, ahol most tart. És ugyanez elmondható a Te humor pályádról is. Ebben a díjazásban tehát eszmeileg benne foglaltatik a Társulat egésze. Ebből következően úgy gondolom, hogy kibővíteném a Gyűrű hatókörét a Társulat többi tagjára is!