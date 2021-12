Taylor Swift lopta legnagyobb himnuszát? Szavazzon!

Taylor Shift Shake It Off című száma akár 2014 himnusza is lehetett volna, olyan sokat játszották akkoriban. Ennek a sikernek nem mindenki örült, köztük a 3LW nevű lánybanda, és dalszövegíróik sem.

Sean Hall és Nathan Butler azzal vádolja az énekesnőt, hogy az általuk előadott Playas Gon' Play című szerzeményről másolta a dalát, hiszen mindkettőben szerepel a „players gonna play”, valamint a „haters gonna hate” kifejezés.

Az üggyel foglalkozó bíró korában ejtette témát, mondván, hogy a dalszövegek mindkét szám esetében túlságosan elcsépeltek ahhoz, hogy jogi védelem alá lehessen vonni őket. Taylor Swift ugyancsak kérte, hogy ejtsék az ügyet, a per azonban ismét visszapottyant a bírói asztalra, a 2001-es dal szerzői, Hall és Butler ugyanis fellebbezéssel éltek – írta meg a BBC.

A Shake It Off eredetiségéről esküdtszék dönt majd, ám a tárgyalás napját még nem tűzték ki. Ön mit gondol?

Íme Taylor Swift száma:

Illetve a 3WL dala:

