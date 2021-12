Nick Cannonnek a munka segít a gyászban

Alyssa Scott és Nick Cannon a múlt hétvégén minden szülő legrosszabb rémálmát volt kénytelen átélni. A műsorvezető és a modell öt hónapos fia, Zen szervezete feladta a küzdelmet a rákkal szemben.

A tragédiát maga Nick Cannon jelentette be a saját műsorában. Mint kiderült, a kisbabával két hónapig nem volt gond, ám miután egyre gyakrabban köhögött, és kissé a feje is megnőtt, édesapja úgy döntött, kivizsgáltatja. A vizsgálatok során az orvosok felgyülemlett folyadékot és rosszindulatú daganatot találtak a baba fejében, meg is műtötték. Bár a szülők bíztak abban, hogy a kisded meggyógyul, hálaadás környékén rohamosan romlani kezdett az állapota. Múlt hétvégén utoljára ölelték át a kicsit a tenger morajlását hallgatva, mielőtt örökre álomba szenderült.

Sokan nem értették, hogyan képes a műsorvezető máris visszatérni a munkába. Mint azonban elmondta, számára terápia, hogy dolgozhat, ezért választotta a saját műsorát arra, hogy beszéljen a tragédiáról.

Az emberek folyamatosan azt kérdezik, hogy vagyok. Azt mondom, függőlegesen. Állok, és ez egy jó kezdet. Sokan kérdezik, hogy ember, hogy lehetsz egyáltalán munkában? Főleg a családtagjaim mondják, hogy ülj már le valahova, így is rengeteg melód van, adj magadnak időt hogy önmagad lehess. És én nagyra értékelem ezeket a tanácsokat, tudom, hogy gondoskodó helyről jönnek. De számomra ez nem munka. Nekem ez a terápia

– mondta a műsorvezető, hozzátéve, hogy a gyászban nincsenek egyforma napok. Egyszer könnyebb, máskor nehezebb, például attól függően, mennyire képes elmerülni a munkában, ami engedi neki, hogy kicsit félretegye a valóságot. Amikor erre nincs meg a lehetősége, érzi, hogy összezavarodik és megtörik a veszteség súlya alatt. Bár egyértelmű, hogy nincs jól, az őt körülvevő szerető közönség könnyebbé teszi számára ezt az időszakot, így köszönetet is mondott nekik a műsorában.

Nick Cannon egyébként elhunyt gyermeke anyját, Alyssa Scottot is hosszan méltatta legutóbb. A műsorvezető a világ legerősebb nőjének nevezte párját, és minden édesanyának együttérzést és szeretet küldött a világ különböző pontjaira, akik hasonló tragédián mentek keresztül.

Ami a gyászoló modellt illeti, ő valószínűleg csendben igyekszik megemészteni a veszteséget. A tragédia után ő maga is kiírta magából a fájdalmat, ám azóta némán fogadja az együtt érző üzeneteket.

Drága Zenem. A fájdalom, amit a karjaimban éreztem attól, hogy tartottalak lassan elmúlik. Ez egy fájó emlékeztetője annak, hogy már nem vagy itt. Azon kaptam magam, hogy ha hátratekintek vezetés közben, már nem látom a visszapillantóban a tökéletes arcodat. Amikor hangosan becsapok egy ajtót, a lélegzetem is eláll, és várom, mikor hallok majd sírdogálást. De nem jön semmi. A csend fülsüketítő. Átadnánk egymásnak a stafétabotot. Te adtál erőt, hogy folytassam. Ha az éjszaka közepe lenne, és rám mosolyognál, energiahullám töltené be a testemet, tiszta öröm sugározna belőlem. Egy csapat voltunk, mindketten elhatároztuk, hogy végigvisszük ezt. Elviselhetetlen érzés nélküled futni. Nem megy. (...) Megtiszteltetés volt, hogy az anyukád lehettem. Örökké szeretni foglak.

