Teljesül Kóbor János végakarata, de nem egészen úgy, ahogy szerette volna

Kóbor János családja megkapta az engedélyeket, így teljesíthetik Mecky végakaratát. Az Omega alapító frontembere, énekese 78 évesen halt meg koronavírusban hétfőn, és már azt is tudni lehet, milyen lesz a búcsúztatása – írja a Blikk.

Hamvasztás lesz, ez nem kétséges. Helikopter, Balaton közepe, szórás. Igen, engem szórjanak a Balatonba, és kész!

– mondta korábban Kóbor János, aki zenésztársai halála miatt kezdett el a saját temetésén gondolkodni. Ahogy fogalmazott, számára az lenne az ideális, ha nyáron halna meg, mondván, nem lenne jó, ha a jégre szórnák.

Trunkos András, az Omega menedzsere is elmondta, hogy Mecky nem akart temetést, nem akarta, hogy földi maradványai egy sírban pihenjenek, egyúttal kérte, hogy a hamvait a Balatonba szórják. Ezt a családja tiszteletben is tartja, sőt megkapták az engedélyeket is, ám a szigorú előírások nem teszik lehetővé a levegőből szórást, és egyelőre nem tudni, mikor lesz a szűk körű gyászszertartás.

Az imádott vitorlása már a száraz dokkban van, így biztosan nem arról szórják a hamvait. Valószínűleg majd egy erre a célra alkalmas csónakot kell bérelni. A helyi hatóságok már jelezték, segítenek, s kérdés esetén állnak rendelkezésünkre

– mondta a lapnak Trunkos András.

Arról külön engedélyt kellett kérni a terület kezelőjétől vagy tulajdonosától, hogy Kóbor János hamvait a Balatonba szórhassák, ebben az esetben az illetékes vízügyi igazgatóságtól. Emellett szigorú szabályoknak is meg kell felelni, így a hamvakat lebomló urnában kell leengedni a víz alá, tehát a levegőből nem lehet beszórni a vízbe.

(Via blikk.hu)

(Borítókép: Kóbor János 2012-ben. Fotó: Mohai Balázs / MTI)