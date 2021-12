A Kardashian, akinek valamiért mindig kevesebb jutott

Khloé a Kardashian-nővérek legfiatalabbik tagja, és bár a sztereotípiák szerint őt kellene a legjobban kedveli, valójában mégis ő az, akinek a legtöbbet kellett küzdenie azért, hogy a világ elfogadja.

Az alakját már a család realityje alatt is rendszeresen szidták, köztük akkori nevelőapja, Bruce (ma már Caitlyn) Jenner is tett rá megjegyzéseket. Többek között ez lehet az oka annak, hogy a testévek közül Khloé az, aki a leginkább odafigyel a rendszeres mozgásra és az egészséges táplálkozásra, közben viszont a képei manipulálásánál is vele szalad el leginkább a ló.

Amellett, hogy a celebritásnak lassan nem lesz két olyan fotója, amin tényleg hasonlít magára, idén tavasszal véletlenül felkerült róla egy manipulálatlan kép az internetre, állítólag az asszisztense követte el a bakit. Kim Kardashian rögtön rá is szólt az alkalmazottra, hogy orvosolja a helyzetet, de már nem lehettek elég gyorsak, az internet örökre benyelte a fotót.

Később a celebritás videókon mutatta meg a testét, mondván, egyik felvétel sem látott utólagos szerkesztést. Hozzátette, bár nem veti meg a különböző filtereket, a való életben rengeteget dolgozik a testén, hogy a lehető legjobbat hozhassa ki saját magából.

Amellett, hogy a testét érő kritikák már több mint egy évtizede nehezítik az életét, Khloé a szerelemben sem volt túl szerencsés. Férjével, Lamar Odommal 2009-ben ismerkedtek meg, alig egy hónapnyi együtt járás után pedig egybe is keltek. Kapcsolatuk 2013-ig tartott, Khloé ekkor nyújtotta be a válókeresetet, állítólag azért, mert a férje drogproblémái miatt elképzelhetetlen volt a közös élet, Odom pedig nem volt hajlandó segítséget kérni – írta meg a The Sun.

Khloe szíve ezután Tristan Thompsonhoz vezetett, ám a kosárlabdázó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Viharos kapcsolatuk alatt a sportoló többször is félrelépett, egyszer nem sokkal azelőtt, hogy a celebritás világra hozta volna közös gyermeküket. Ezután többször is megpróbáltak új esélyt adni a kapcsolatnak, de időről-időre bebizonyosodott, hogy Tristan képtelen a monogámiára. Idén nyáron végleg szakítottak egymással.

Mindenesetre a kosaras a napokban ismét egy kellemetlen történettel került a média kereszttüzébe, ami Khloéra is rossz fényt vet. Egy Maralee Nichols nevű edző nemrég adott életet kisbabájának, akinek állítása szerint Thompson az apja, és a gyermek a sportoló 30. születésnapján fogant – márciusban, amikor még Khloéval járt.

Nichols gyerektartást követel Thompsontól, illetve a fia kizárólagos felügyeleti jogára is igényt tart. A kosárlabdázó elismerte, hogy egyszer lefeküdt az edzővel, ám azt nem, hogy többször is találkozott volna vele, ahogyan azt a nő jogi képviselete állítja. Maralee Nichols többek között azzal vádolja gyermekének állítólagos apját, hogy abortuszra akarta kényszeríteni, később pedig már azt ígérte neki, elhagyja Khloé Kardashiant. A napokban az Intagramon is keringtek erről szóló hírek, többek között egy olyan üzenet is, miszerint Kylie Jenner és Drake tavaly lefeküdtek egymással, Thompson azonban ezt nem meri elmondani Jenner párjának, a szintén botrányhős Travis Scottnak.

Tudod, hogy érzek. Az érzéseim pedig egyáltalán nem változtak. Nem folyok bele ebbe. Amúgy ha azt hiszed, hogy pénzt csinálhatsz ebből a babából, nagyot tévedsz. Figyelmeztetlek, hogy ezután a szezon után visszavonulok. Tehát csak annyit leszek köteles fizetni havonta, mint egy munkanélküli. Ez pedig Texasban néhány száz dollár. Szóval jobban jársz, ha elfogadod ezt a 75 ezret, amit ajánlok, mert semmit sem fogsz kapni, ha egy munkanélkülinek szültél. Nem lesz másod, mint egy apa nélküli babád és havi néhány száz dollárod

– írta állítólag a sportoló. Maralee Nichols szavait Tristan Thompson nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Amíg ők ketten csatáznak egymással, Khloé Kardashian ismét azzal szembesül, hogy gyermekének apja a megszámlálhatatlanadik alkalommal is hűtlen volt hozzá. Az internetezők szokásukhoz hűen még ebben a helyzetben sem bántak kesztyűs kézzel a celebritással, legutóbb abba kötöttek bele, hogy Khloé grimaszolt egyet, amikor Halle Berry átvette a díját a People's Choise Awardson.

Kiábrándító, hogy az arcomra ez a kifejezés ült ki. Halle Berry egy igazi erő. Lenyűgöző és nagyon tehetséges. Hogy őszinte legyek, most alig vagyok a saját testemben. Kérlek titeket, ne olvassatok bele semmibe. És ne szedjetek szét olyasmiért, amit feltételeztek

– írta Twitteren.

Hogy végül hogyan alakul a kosárlabdázó elleni per, egyelőre a jövő zenéje, az viszont biztos, hogy a Kardashian-Jenner klán számára az elmúlt hetek igencsak árnyékosan teltek, és nem éppen pozitív értelemben. Kylie Jenner és Travis Scott a rapper koncertjén történt tragédia után némultak el, most pedig úgy fest, Khloéra sem várnak túl vidám napok.

(Borítókép: Khloé Kardashian 2016. március 3-án New Yorkban. Fotó: Cindy Ord / Getty Images / Allergan)