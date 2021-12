Bátaszéken is gyászmisét tartanak Kóbor Jánosért

Nem csak Budapesten, hanem Bátaszéken is tartanak gyászmisét az Omega frontemberéért, aki egész életében kötődött a Tolna megyei városhoz. 2013-ban Pro Urbe Bátaszék kitüntetést is kapott.

Kóbor János ugyan nem Bátaszéken született, de gyermekként gyakran időzött a városban élő rokonainál, és társaival együtt ott rúgta a bőrt a focipályán a nyári vakációk alatt. A kötődés később is megmaradt, a TEOL visszatekintéséből kiderül, hogy az énekes ismert emberként is visszajárt a településre, ahol a koncertek mellett segítséget ajánlott a templomtorony helyreállításához is, 2013-ban pedig Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesült.

A portál szerint Kóbor János és Bátaszék kapcsolatáról az 1980-as évek közepén jelent meg először írás a Tolna Megyei Népújságban. Bálint György a lap 1986. május 6-i számában az Omega együttes bátaszéki koncertjéről beszámolva kiemelte, hogy az énekes számára a város nem csak egy apró pont volt a sok település között, ahol a tavaszi turné során megfordultak a zenekarral – gyermekkorának legszebb emlékei között őrizte a nagyszüleinél töltött vakációkat.

A Tolna Megyei Népújság később az 1995. augusztus 19-i számában közölt interjút Kóbor Jánossal, melynek során az énekes felelevenítette bátaszéki élményeit.

A nagyszüleim éltek Bátaszéken, az iskolai szünetekben rendszeresen meglátogattam őket. Bátaszék felidézésekor egy nagyon kedves falu jelenik meg előttem, bár hivatalosan községnek nevezték a települést. Az elmúlt századokra jellemző természetközeliséggel – rengeteg háziállattal, lóval és szekérrel – találkoztam itt. No és egy focipályával, ami a központot jelentette számomra

– idézte a TEOL az énekes korábbi nyilatkozatát.

A megyei lap 2013. március 30-i számában adtak hírt arról, hogy az Omega zenekar frontembere is segítséget ajánlott a bátaszéki templomtorony helyreállításához – az énekes Megsegítünk, Bátaszék címmel indított országos kezdeményezést. A május 22-i számban arról is beszámoltak, hogy Kóbor János a hetvenedik születésnapját a Tolna megye székhelyén lévő Takler Pincészet és Panzióban tartotta. Ekkor derült ki az is, hogy a város önkormányzata Pro Urbe Bátaszék elismerésben részesítette. Két és fél évvel később, 2015. novemberében érkezett a hír, hogy Magyar Zeneművészet kategóriában megyei Prima Díjat kapott.

A kötődés tehát Kóbor János életében mindvégig megmaradt, amit a város is ugyanolyan megtisztelőnek és fontosnak érzett. Dr. Bozsolik Róbert polgármester hétfőn este a Facebook-oldalán tudatta, hogy december 14-én 18 órai kezdettel a bátaszéki Nagyboldogasszony templomban gyászmisét tartanak Kóbor Jánosért. A szertartásról már a templom hivatalos oldalán is hírt adtak.

Az Omega frontembere rövid betegség után december 6-án hunyt el. A zenekar menedzsere korábban megerősítette, hogy halálát koronavírus-fertőzés és annak szövődményei okozták. Budapesten pénteken a Szent István-bazilikában lesz gyászmise az énekesért.

(Borítókép: Kóbor János. Fotó: Mohai Balázs / MTI)