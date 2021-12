Lady Szomjas megmutatta, hogyan lehet megnyerni az X-Faktort

Aki járt már a TikTokon, az pontosan tudja, ki is az az Lady Szomjas, akit amúgy polgári nevén Szomjas Jenniferként lehet ismerni. A közösségi oldalon 550 ezer követőt szórakoztat napról napra, táncol, sztorizik, lényegében önmagát adja. Sőt, most már háttérműsorokat is vezet az RTL Klubon. A Szessönben arról is szó esett, hogy vannak-e komolyabb tévés ambíciói, amire csak annyit mondott, hogy amit hoz az élet, az lesz, ő nem fog elugrani egy olyan lehetőség elől, hogy ne „csak” háttérműsort vezessen.

Kiderült, hogy gyerekként, de most is leginkább latin, kubai zenéket hallgattak, de néha azért előkerültek olyan számok is, mint a Micsoda nő ez a férfi. A sírós brachaták meg a kubai regetanok közelebb állnak hozzá. Lady Szomjas elárulta, hogy bőven van különbség a magyar közösségi zenélés és a kubai között. Utóbbi olyan, hogy este az utcán előkerül egy gitár, aztán máris lesz egy tömeg, aki önfeledten énekel és táncol. Magyarországon ilyen spontán buli nem nagyon alakul ki, de szerencsére vannak tematikus kubai estek.

Ha nem ilyen estekre jár, akkor kubai tüntetésekre, amiket ráadásul az édesanyja szervez. Lady Szomjas elmondta, hogy a kubai életérzést nem lehet tanulni. Ott kell lenni, hogy átélje az ember.

Teljesen más a fíling, amikor megcsap a forró, párás levegő, amikor pálmafák vesznek körül, valaki mosolyogva táncba fog.

Ilyen virtussal vágott neki megtanulni a Guantanamerát, de akadtak gondok. Újra kellett gondolni a koncepciót, de végül sikerült megoldani a dolgot.

(Borítókép: Port.hu)