Gáspár Laci a baki után: Ez vagyok én most

Az Index is megírta, hogy az X-Faktor legutóbbi adásában Gáspár Laci belebakizott a produkcióba, amellyel a december 6-án elhunyt magyar rockikon, Kóbor János előtt kívántak tisztelegni a műsorban. A mentor az Omega zenekar Gyöngyhajú lány című számával készült, ám a refrén második részében zöld hajú lányt énekelt.

Ugyan a csatorna oldalára nem került fel a jelenet, a videómegosztókra azonnal feltöltötték a szemfüles nézők. Hiába mondta el később a tehetségkutató házigazdájának, Miller Dávidnak a műsorban, hogy izgalmában rontotta el a dalszöveget, rázúdult a népharag.

Gáspár Laci ráadásul nem először adta elő az Omega slágerét, így feltehetőleg fejben megvan neki a dalszöveg. Hogy vajon miért blokkolt le mégis, azon persze lehet filozofálgatni, egy biztos: a közönség nem igazán akar megbocsátani neki a kínos jelenetért, ami úgy tűnik, az előadót eléggé bántja. Ahogy szaporodtak a bakiról szóló cikkek a neten, és növekedett a kommentáradat, elsőként az Instagram-oldalán reagált a helyzetre: egy bibliai idézetet osztott meg, ami a bukásról, majd az azt követő talpra állásról szól.

Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!

– olvasható a bejegyzésben, amit zöld háttérrel posztolt.

Mivel továbbra sem nyugodtak a kedélyek, az énekes hétfőn este egy videóval jelentkezett. Ebben az Apostol együttes A legtöbb ember ott hibázza el című számát énekli, amelynek így szól a szövege:

A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is. De bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, hogy mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy délibáb. De most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el.

Ugyan nem lehet bizton állítani, hogy Gáspár Laci az általa vétett hibára, illetve az arra érkező kommentcunamira reagált, de talán nem tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, ez bizony egy üzenet azoknak, akik a Gyöngyhajú lány dalszövegének elrontása miatt most idézőjelesen meg akarják lincselni.

A helyzet egyébként ismerős lehet, már ha azt vesszük, hogy nem Gáspár Laci az első, aki hibázott élő műsorban. Annak idején Király Linda is sokat kapott, amikor egy 2002-es kosármeccs gálán elrontotta a Himnusz szövegét, s bár bocsánatot kért, évekig kísértette a kínos jelenet. De Emiliót is elővette az internet népe, miután Ganxsta Zolee rávilágított, hogy halandzsázott a Kool & the Gang együttes Get Down On It című számának előadásában, igaz, az egy teljesen más szituáció volt, és az előadó ennek megfelelően végtelenül lazán kezelte, hogy ország-világ előtt nevetség tárgyává tették.

Gáspár Laci esetében picit máshogy hat az egész, hiszen egy megemlékezésről van szó, a gyászoló közönség pedig egy tapasztalt előadótól, aki ráadásul kvázi kritikusként ül a műsorban, egy ilyen szituációban maximális felkészültséget várna. Mindenki hibázhat persze, de talán egy bocsánatkérés nem ártana azoktól, akiket érzékenyen érinthetett az incidens, még úgy is, ha valóban csak lámpaláz miatt keverte össze a szavakat. Megváltoztatni ugyan nem fogja, de talán javíthat valamelyest helyzeten. Kíváncsian várjuk, hogy erre sor kerül-e majd.

(Fotó: Gáspár Laci. RTL Sajtóklub)