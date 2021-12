Gáspár Lacit megkereste az Omega a bakija miatt

Nem csitul a zűrzavar Gáspár Laci körül, aki szombaton az X-Faktorban belebakizott az Omega zenekar Gyöngyhajú lány című slágerébe. Az énekes most először szólalt meg az ügyről: Sebestyén Balázsék faggatták őt a Rádió 1 reggeli műsorában. A beszélgetés során kiderült, hogy a történtek híre még az Omegához is eljutott, a zenekar menedzsere fel is hívta az énekest.

Ahogy korábban az Index is megírta, Gáspár Laci belebakizott az Omega slágerébe, amikor szombaton Kóbor Jánosra emlékeztek az X-Faktorban. A mentor a zenekar Gyöngyhajú lány című számával készült, ám a refrén második részében zöld hajú lányt énekelt.

Ugyan a csatorna oldalára nem került fel a jelenet, a videómegosztókra azonnal feltöltötték a szemfüles nézők. Hiába mondta el később a tehetségkutató házigazdájának, Miller Dávidnak, hogy izgalmában rontotta el a dalszöveget, rázúdult a népharag. A kommentcunamira válaszolva az énekes először egy bibliai idézettel, majd egy videóval reagált, amelyben az Apostol együttes A legtöbb ember ott hibázza el című számát énekelte. Úgy tűnik azonban, a helyzet nem változott egyelőre.

Kedd reggel a Rádió 1 műsorvezetői is megkeresték az énekest: Gáspár Laci telefonon nyilatkozott Sebestyén Balázséknak.

Keresztre feszítik Lacit, most ezt látom. A saját oldalán is egyébként

– állapította meg Balázs, mire Vadon Jani hozzátette: „A legdurvább, amit erre mondhatsz, hogy nem profi. Ha egy profi előadóművész vagy, ezerszer is elénekelsz valamit, akkor azt ezeregyedszerre is profin kell tudnod.” Rákóczi Ferenc kiemelte, ha ez egy koncerten történik, az oké, de itt egészen más volt a helyzet, hiszen egy legenda haláláról van szó, akiről megemlékeztek a műsorban, ráadásul egy mentor állt színpadra az Omega-slágerrel, amit aztán sikerült elszúrnia.

Ha van egy bocsánatkérés azonnal, akkor az egész le van tudva

– mutatott rá Sebestyén Balázs, hozzátéve: szerinte arról van szó, hogy Gáspár Laci rosszul kommunikálja, ami történik, de ez megbocsátható dolog.

Ezeknek a zenészeknek Kóbor egy nagyon nagy ikon volt. El tudom képzelni, hogy Laci megilletődve énekelte ezt a dalt. Annyira rástresszelt erre, hogy neki jól kell ezt a Kóbor-dalt elénekelni, őt most megnézi másfél-kétmillió ember, és mindenki a Kóborról beszél. Nekik ő egy nagyon nagy ikon. Nem védem a Lacit, csak mondom, hogy remegve állsz oda énekelni, mert a gyász is nagyon friss még, és mész előre a verzében, hogy el ne rontsd, beénekled és belebakizol. Ez a színész legnagyobb drámája, hogy attól fél, hogy elrontja a szöveget és annyira fél tőle, hogy el is rontja.

Balázs hozzátette, hogy Gáspár Laci állítólag a műsorban bocsánatot kért, elmondta, hogy nagyon izgult, és ő sem érti igazából, mi történt. Ezt egyébként a korábbi cikkünkben mi is megemlítettük a promotions.hu információira hivatkozva. A rádiós arra is rámutatott, hogy a baki előtt az énekes már a harmadik sornál belekeveredett egy picit a szövegbe, és valószínűleg ez volt az, ami aztán a durva rontáshoz vezetett.

A rádiósok végül rácsörögtek az énekesre, aki az ominózus esetről, illetve az ennek kapcsán kialakult helyzetről az alábbiakat mondta:

Én ott nagyon összezuhantam utána. Tudtam, hogy akkorát hibáztam! Azért azt nem gondoltam volna, hogy a reggeli műsorotokban is erről fogunk beszélni, de én ott nagyon összezuhantam. Konkrétan nem is bírtam volna másról beszélni. Nekem ott kellett egy óra, mire picit összeszedtem magam, hogy tudjam tovább folytatni.

Balázs rákérdezett, hogy mi történhetett, talán túlizgulta a dolgot, mire Gáspár Laci elmondta: „Nem tudom, hogy miért lehetett ez. Tizenhét év alatt ilyen velem még nem történt. Énekeltem is ezt a dalt, tudtam a szöveget, álmomból felébresztenének, akkor is tudnám egyből. Én nem szoktam mutatni gyengeséget, mindig inkább csak az erősségeimet szoktam mutatni, pont ez lehet az, ami miatt most ennyire kivannak rám az emberek. De egyébként már össze voltam zuhanva előtte is. Nekem ez a dal három hanggal feljebb van. Amikor feldolgoztam, három hanggal feljebb volt körülbelül. Pont azért tettem most lejjebb, mert annyira izgultam, hogy nem akarom máshogy énekelni. Annyira bennem volt a tisztelet, hogy ugyanabban a hangnemben énekeljem, ne rakjak bele semmilyen frazírt, semmilyen hajlítást... Annyira koncentráltam, hogy kihagyott egy picit az agyam. És megtörtént....

Olyan volt, mintha kívülről néztem volna magam. El se hittem, hogy ez megtörtént.”

Hogy mit szólt az emberek reakciójához, arra annyit mondott, bár picit reménykedett benne, hogy nem így történik, de igazából nincs meglepődve a kommentáradaton.

Én már tudta, hogy nekem ott lőttek. És az az igazság, hogy megérdemlem. Ezért én vagyok a hibás, én rontottam el, senki más, én csináltam ezt, nem lehet mást hibáztatni ezért.

A baki híre egyébként az Omegához is eljutott, akik meg is keresték emiatt az énekest.

Az Omega menedzsere is felhívott, és mondta, hogy Laci, mi ezen nevettünk, és köszönik, megható volt. Olyan aranyos volt, tényleg, jó fejek voltak. Üzenték, hogy semmi gond.

Gáspár Laci végül kiemelte, az ember ha hibázik, el kell ismerni, amit ő is azonnal megtett. Azt is elmondta, hogy adás előtt egyébként mindig imádkozni szokott, a baki után viszont annyira összetört, hogy a hitében is picit elbizonytalanodott. Az X-Faktor fináléjában egyébként ismét mikrofont ragad majd, ám hogy mivel készül, azt nem tudták kiszedni belőle a műsorvezetők.

A beszélgetést itt tudja visszahallgatni:

(Cover: Gáspár Laci. Fotó: RTL Sajtóklub)