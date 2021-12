Üzenet a konkurenciától: Majka is megszólalt a Gáspár Laci-ügyben

Ugyan nem egy csatornánál dolgoznak, a zenészszakma összeköti őket. Nem meglepő hát, hogy Majoros Péter, aki általában minden olyan ügyben megszólal, ami zavarja, Gáspár Laci bakija kapcsán is kifejtette a véleményét.

Ahogy korábban az Index is megírta, Gáspár Laci belebakizott az Omega slágerébe, amikor szombaton Kóbor Jánosra emlékeztek az X-Faktorban. A mentor a zenekar Gyöngyhajú lány című számával készült, ám a refrén második részében zöld hajú lányt énekelt.

Ugyan az RTL Klub oldalára nem került fel a jelenet, a videómegosztókra azonnal feltöltötték a szemfüles nézők. Hiába mondta el később a tehetségkutató házigazdájának, Miller Dávidnak, hogy izgalmában rontotta el a dalszöveget, rázúdult a népharag. A kommentcunamira válaszolva az énekes először egy bibliai idézettel, majd egy videóval reagált, amelyben az Apostol együttes A legtöbb ember ott hibázza el című számát énekelte.

Gáspár Laci végül a Rádió 1 Balázsék című műsorában szólalt meg először a bakiról, amelynek oka még számára is érthetetlen. Az biztos, hogy nagyon koncentrált, hiszen a saját verziójához képest három hanggal lejjebb énekelte a dalt, hogy megközelítse az eredeti hangzást – talán ez okozhatta első körben a zavart, ameky aztán durva rontáshoz vezetett. Az énekes abban a pillanatban összezuhant, és azonnal tudta, hogy neki itt lőttek, de eszébe sem jutott a felelősséget másra hárítani: elismerte, hogy az egészről ő tehet. Az is kiderült, hogy a történtek után az Omega menedzsere is felhívta, megnyugtatva, hogy csak nevettek az egészen, és semmi gond nincs ebből.

Bár x-faktoros kollégái azóta sem kommentálták nyilvánosan a történteket, Majoros Péter viszont, akit legutóbb a konkurens csatorna Sztárban sztár leszek! című műsorában Gáspár Lacihoz hasonló szerepkörben láthattak a nézők, úgy érezte, meg kell szólalnia. A rapper igazságtalannak érzi, amit az énekes kapott a rontásért, bejegyzésében abszolút kiállt Gáspár Laci mellett.

Szegény Gáspár Laci mit kap, mert elrontott egy dalszöveget… Olyan ez, mintha azért haragudnánk valakire, mert a közös ima alatt besétált a templomba, megbotlott, aztán elesett. Szar ügy, mert mindenki őt nézte, de hát mi a f%szt lehet csinálni?? Persze a többiek haragudhatnak rá sok dolog miatt. Elrontotta a mise hangulatát, elvesztette a komolyságát a közös imádkozás, elvonta a figyelmet az Úrról, és sokan mondhatják, hogy tanult volna meg inkább járni jobban, és akkor nem esne el!!! Pedig nem tett ő mást, csak ő is tisztelegni szeretett volna az Úr előtt

– summázta a történteket Majka, majd arra is felhívta a figyelmet, hogyan lehet az ilyen hibákat kiküszöbölni egy nagy produkcióban.

Laci esetében inkább azt sajnálom, hogy az előfelvételek alatt nem rögzítik az ilyen részeket. Ugyanúgy, ahogy az extraprodukciók ezekben a műsorokban sokszor felvételről mennek, ezt is lehet rögzíteni előtte. Akkor ha baki van, kezdhetjük elölről…

– magyarázta, hozzátéve: ami Gáspár Lacival történt, az bárkivel előfordulhat.

Dalszöveget mindig el lehet rontani… A legszebb, hogy még azok is bántják most, akik azt se tudták, hogy elrontotta… Ha ezen múlna, minden előadó a nyakánál fogva lenne felhúzva egy fára, mert nincs a bolygón olyan, aki ne hibázott volna.

(Borítókép: Majka és Gáspár Laci. Fotó: Bodnár Patrícia / Index / RTL Sajtóklub)