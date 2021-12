Dallopással vádolják az X-Faktor versenyzőjét

A Blikk információi szerint Alee korábbi versenytársa, a Kultúrkör zenekar énekese dallopással vádolja őt. Balázs Alex Nem felejtek című számáról van szó, amely Darvasi Áron szerint az Ocean Wisdom zenekar Brick or Bat című szerzeményének koppintása.

A portál megkeresésére Alee elmondta, bár a két dalban valóban hasonlít a ritmus, ő még soha nem hallott az említett formációról. Hozzátette azt is, hogy egyébként könnyedén előfordulhat, hogy a beat hasonlóságot mutat, mivel általában online keresgél alapokat különböző producerektől, és ezekből indul ki, illetve ezeket formálja át, amikor nekiül egy újabb nótának. Így került be a legutóbbi számába is a metálrész, hogy ne legyen pont ugyanolyan. Azt, hogy a producer vajon az említett Ocean Wisdom-dalból merített-e ihletet, nem tudja, mindenesetre ő senkit sem másolt, és a száma szerinte teljesen egyedi lett. Hogy az alap esetleg hasonlít, csupán annyin múlik, amit felvezetett.

Hogy magáról a vádaskodásról mit gondol, azt az X-Faktor döntőse a Blikk kérdésére egyetlen mondatban fogalmazta meg:

A Kultúrkör ezen tagjának üzenem: legközelebb, mielőtt valakiről ítéletet mond, járjon utána, hogyan működik egy rappernél a dal írásának folyamata.

