Rákay Philip beleszállt Fekete-Győr Andrásba, majd meggondolta magát

A kormánypárti influenszer egyetlen mondattal és egy sírva nevetős emojival tette ki a saját oldalára a Momentum korábbi elnökének kedd este megosztott fotóját, amelyen kisfiával látható. Bár a bejegyzésnek azóta nyoma veszett, Fekete-Győr András így is reagált Rákay Philip gúnyolódására.

Kedd este kisfiával közös fotót osztott meg a Momentum volt elnöke. A képen az látható, ahogy a politikus gyermekét hordozókendőben tartva készülődik a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz-akciójára. Rákay Philip valamiért viccesnek gondolta ezt a fotót kiposztolni a saját oldalára. A Facebookon magát „ismert magyar közéleti és televíziós személyiség, kommunikációs és médiaszakember, üzletember, illetve producerként” definiáló influenszer, aki családos ember lévén már két gyermek édesapja, a 444.hu tudósítása szerint csak annyit írt a kép mellé, hogy „szép új világ”, és ehhez egy sírva nevetős emojit csatolt.

Bármennyire is szeretnénk megmutatni Rákay Philip posztját és az alatta olvasható kommenteket, nem tudjuk, mivel a bejegyzés már nem elérhető az oldalán. A 444.hu szerint a hozzászólók a fotó kapcsán leginkább azt kifogásolták, hogy a politikus magára kötötte a picit, ám voltak olyanok is, akik jelezték, bár nem akarják védeni az újdonsült apukát, de még Bagdy Emőke is számtalan előadásában felhívta rá a figyelmet, mennyire fontos az apa közelsége, hogy a baba hallja a szívdobogását. Ettől senki nem lesz kevésbé férfi.

Erről a fotóról van szó egyébként:

Hogy maga Rákay Philip pontosan mit kifogásolt a képen, törölt bejegyzéséből nem derült ki, ám a 444.hu szerint egy kommentben próbálta megmagyarázni, amiről screenshotot is közölt a portál. A kormánypárti influenszer azt írta:

Saját magát diszkreditálja Fegyőr. Nemrég még azzal fenyegette politikai ellenfeleit, hogy addig kell »satuba rakni, amíg az illető elveszíti az idegrendszerét«, most pedig arról posztol, ahogy a konyhában egy újszülöttel cukiskodik. Mindkettő ő volt, mi csak tükröt tartunk neki. Ne a tükörre haragudjunk!

Időközben Fekete-Győr András is rátalált a cikkre, és nem volt rest Rákay Philipnek nyíltan visszavágni. A politikus azt írta:

Kedves Kálmán/Philip! Ideje egy picit beszélnünk a férfiasságról. Nem attól lesz ugyanis férfias valaki, hogy nem vállal át terheket a párjától a gyereknevelésben – éppen ellenkezőleg. Sőt képzeld, az a férfi sem változik hirtelen nővé, aki tud főzni vagy pelenkázni. Tudod, hogy ezzel szemben mi az, ami férfiatlan? Beszólni egy apának, aki a lehető legszorosabb kötődést igyekszik a gyerekével kialakítani, majd a reakciókat látva reszkető kisnyusziként törölni a posztot. Úgy tűnik, hogy ez már a saját szavazóitoknak is egyértelmű. Lehet, hogy elgondolkozhatnátok ezen.

(Borítókép: Fekete-Győr András és Rákay Philip. Fotó: Kaszás Tamás / Index, Mohai Balázs / MTI)