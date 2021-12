Rákay Philip betelefonált a Klubrádióba, hogy megmagyarázza a letörölt posztját

Ahogy korábban az Index is megírta, Rákay Philip egyetlen mondattal és egy sírva nevetős emojival tette ki a saját oldalára a Momentum korábbi elnökének kedd este megosztott fotóját, amelyen kisfiával látható, aki egy hordozókendőben pihen a mellkasán. Bár a kormánypárti megmondóember bejegyzésének azóta nyoma veszett, Fekete-Győr András így is reagált a gúnyolódására, szerinte ugyanis Rákay Philip posztjában a férfiasságát kívánta megkérdőjelezni.

A Momentum egykori elnöke kiemelte: nem attól lesz férfias valaki, hogy nem vállal át terheket a párjától a gyereknevelésben – éppen ellenkezőleg. Sőt, az a férfi sem változik hirtelen nővé, aki tud főzni vagy pelenkázni. Hozzátette:

Tudod, hogy ezzel szemben mi az, ami férfiatlan? Beszólni egy apának, aki a lehető legszorosabb kötődést igyekszik a gyerekével kialakítani, majd a reakciókat látva reszkető kisnyusziként törölni a posztot. Úgy tűnik, hogy ez már a saját szavazóitoknak is egyértelmű. Lehet, hogy elgondolkozhatnátok ezen.

Fekete-Győr András apaszerepe

Szerda este a Klubrádió műsorában is szóba kerültek a történtek, Bolgár György felhívta a politikust, hogy véleményezze Rákay Philip bejegyzését. A politikus azzal kezdte, szerencsére a 21. században a kommentelők úgy vannak vele, hogy az egy sokkal szebb világ, amikor a férfiak kiveszik a részüket a gyereknevelésben is, majd elmagyarázta, miért olyan lényeges a hordozókendő, amiben a fotón a kisfia pihen.

Egy újszülöttnek az, hogy fizikailag érintkezik a szülőjével, egy nagyon fontos köteléket épít ki. Az anyáknál nyilván a szoptatás egy ilyen csatorna, de az apának is fontos, hogy meglegyen ez a közelség. Rákay Philip és a Fidesz ezt nehezményezi. Azt mondja, hogy ez az anya dolga. Az apáknak nehogy már megadasson az, hogy ilyen közel kerüljenek a gyermekeikhez, ez nőügy, ha úgy tetszik. Hát szerintem ez a férfiakra is ugyanúgy tartozik, és én nagyon örülök, hogy ezt csinálhatom a gyermekemmel.

Fekete-Győr András arról is beszélt, hogy a szoptatáson kívül igazából a pelenkázástól az altatásig mindenben igyekszik otthon segíteni, sőt még a főzést is átvállalja. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan otthon van, hiszen dolgoznia is kell, de mivel az apaság egy új élmény számára, nagyon boldognak érzi magát így. Kiemelte, hogy a családokban fontosnak tartja az egyenlő teherviselést, a férfias szerepekről viszont szerinte mindenképp jó vitázni, hiszen láthatóan nem mindenki gondolkodik ugyanúgy arról, hogy a gyermekvállalásban milyen szerepe van egy apának.

Rákay Philip besokallt a kommentekől

Miután Bolgár György megkérdezte Fekete-Győr Andrást a témában, Rákay Philip is betelefonált a műsorba, hogy elmondja a saját verzióját a publikált, majd eltűntetett bejegyzésének hátteréről, és véleményezze az ezzel kapcsolatos – ahogy ő fogalmazott – „fura, banális felzúdulást.” A kormánypárti influenszer azzal kezdte, hogy kitett egy olyan fotót, amely korábban Fekete-Győr András saját elhatározásából, a saját Facebook-oldalán megjelent. Ezt egyetlen rövid kommenttel látta el, annyit írt oda, hogy „szép új világ”, illetve egy „mosolyjelet” is odatett. Hangsúlyozta, hogy nem kezdett el gyalázkodni, vagy megkérdőjelezni, hogy egy politikus szerethet-e egy nem olyan régen született kisbabát. Ennek ellenére elindult egy gyűlöletcunami, aminek szerinte az volt az oka, hogy mindenki megpróbált valamit belelátni a posztjába, ami egyébkánt nem volt benne.

Én ebbe a bizonyos félmondatba, ami arról szólt, hogy szép új világ, nagyon sok mindent beleérthetek

– jelentette ki Rákay, több példát is felhozva, mi mindenre gondolhatott. Például, hogy a politikus nemrég még a miniszterelnöki székről álmodozott, most meg egy konyhában állva kispapa, amivel egyébként semmi gond nincsen. Vagy hogy a Momentum és mindaz, amit képviselnek, mennyire távol áll az ő világképétől. De eszébe juthat az is, hogy Fekete-Győr András most „aranyosan cukiskodva próbál lájkokat gyűjteni”, miközben a miniszterelnökjelölti vitában Rákay Philip szerint olyasmiket mondott, amikről a kormánypárti influenszer azt gondolja, egy politikus nem mondhat el harminc évvel a rendszerváltás után Magyarországon. Ezt követően leszögezte, messze nem az volt a megjegyzése mögött, hogy Fekete-Győr András egy hordozókendőben erősítette magára a kisfiát, hanem:

Arról szólt, hogy nem lehet egyik nap börtönnel fenyegetni mindenkit, meg felcsúti perekkel, meg hogy az illető elveszíti az idegrendszerét, a másik nap meg cukiskodni egy újszülöttel a konyhában. Ez az én hozzáállásom.

Bolgár György unszolására, aki rámutatott, hogy a posztjába egy sírva nevetős emojit tett, Rákay helyeselt: igen, iróniáról volt szó. A rádiós később arra is rámutatott, hogy a „szép új világ”-nak szerinte mindenképp van egy olyan sugallata, hogy „na, ide jutottunk, ez az új nemzedék, az új politikus nemzedék itt előadja magát a konyhában, anyaszerepben”, amivel Rákay egyetértett. A bejegyzését egyébként a kormánypárti influenszer nem bánta meg, hogy ennek ellenére miért vette le mégs, arra annyit mondott: