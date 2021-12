Galla Miklós: Karinthy Frigyesnek minden évben van születésnapja, én türelmesen várok

Szerda este az ATV vendége volt Galla Miklós, a műsorban pedig természetesen a Karinthy-gyűrű ügye is szóba került. A humorista a műsorban a díj megvonásáról elmondta, hogy Karinthy Frigyesnek minden évben van születésnapja,

ő pedig itt lesz, és türelmesen vár.

Galla Miklós elmondta, hogy amit tett, arra nem lehet azt mondani, hogy a közönség előtt történt volna, mivel az előadás nem volt nyilvános, csupán öt ismerőse volt jelen.

Azt is hozzátette, hogy egy rosszakarója tehet arról, hogy ekkora ügy kerekedett a meztelenkedésből. Galla Miklós e-mailben kért bocsánatot Dobos Menyhérttől, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatójától, azt ígérve, hogy soha többé nem fog ilyesmi előfordulni – derült ki az Egyenes beszéd műsorából. Rónai Egon kérdésére a humorista ugyanakkor megjegyezte:

persze van az a pénz…

Galla Miklós elmondta, hogy a Karinthy-gyűrű azért is jelentős, mert egy humoristának ez az egyetlen elismerése, ő pedig negyven évig dolgozott a humor műfajában.

Galla Miklóst még februárban értesítette az MTVA arról, hogy 2021-ben ő kapja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó humoristáknak odaítélt elismerést, a Karinthy-gyűrűt. Júniusban azonban a humorista kapott egy levelet Dobos Menyhérttől, amelyben az állt:

ezúton értesítem, hogy a szakmai kuratórium döntése értelmében 2021. évben nem Ön részesül a Karinthy-gyűrű-díjban, mivel közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével.

Galla Miklós korábban több levelet is írt az üggyel kapcsolatban. Dobos Menyhértnek már idén júniusban címzett egyet, a levelet szerkesztőségünknek is eljuttatta. A humorista később Orbán Viktort is felkereste, hogy megkaphassa a gyűrűt, de a miniszterelnök erre azt válaszolta: nem ő a gyűrűk ura.

A Karinthy-gyűrűt végül Laár András kapta meg, aki felajánlotta Gallának, hogy hordják havi bontásban, ezt azonban nem fogadta el.

(Borítókép: Galla Miklós. Fotó: Bődey János / Index)