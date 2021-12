Nem tudják elengedni: Rákay Philip kiosztotta Fekete-Győr Andrást

Ahogy korábban az Index is megírta, Rákay Philip egyetlen mondattal és egy sírva nevetős emojival tette ki a saját oldalára a Momentum korábbi elnökének kedd este megosztott fotóját, amelyen kisfiával látható, aki egy hordozókendőben pihen a mellkasán. Bár a kormánypárti véleményvezér bejegyzésének azóta nyoma veszett, Fekete-Győr András így is reagált a gúnyolódására, szerinte ugyanis Rákay Philip posztjában a férfiasságát kívánta megkérdőjelezni.

A politikus 2021. december 15-én, szerdán este a Klubrádióban beszélt részletesen a történtekről, hangsúlyozva, mennyire fontosnak tartja az egyenlő arányú munkamegosztást a gyermeknevelésben, márpedig ő a pelenkázástól az altatásig mindenből kiveszi a részét, sőt ha úgy adódik, még a főzést is átvállalja. Azt is elmagyarázta, miért olyan lényeges a hordozókendő, amiben a megosztott fotón a kisfia pihen.

Egy újszülöttnek az, hogy fizikailag érintkezik a szülőjével, egy nagyon fontos köteléket épít ki. Az anyáknál nyilván a szoptatás egy ilyen csatorna, de az apának is fontos, hogy meglegyen ez a közelség. Rákay Philip és a Fidesz ezt nehezményezi. Azt mondja, hogy ez az anya dolga. Az apáknak nehogy már megadasson az, hogy ilyen közel kerüljenek a gyermekeikhez, ez nőügy, ha úgy tetszik. Hát szerintem ez a férfiakra is ugyanúgy tartozik, és én nagyon örülök, hogy ezt csinálhatom a gyermekemmel.

A műsorba aztán Rákay Philip is betelefonált, hogy előadja a saját verzióját a megosztott, majd később letörölt bejegyzésről, illetve véleményezze az ezzel kapcsolatos – ahogy ő fogalmazott – „fura, banális felzúdulást.” Bár a posztjába szerinte sok mindent bele lehet képzelni, elmondása szerint ő valójában arra gondolt, hogy

nem lehet egyik nap börtönnel fenyegetni mindenkit, meg felcsúti perekkel, meg hogy az illető elveszíti az idegrendszerét, a másik nap meg cukiskodni egy újszülöttel a konyhában.

Bolgár György unszolására elismerte, hogy valóban egy ironikus bejegyzésről volt szó, és azzal is egyetértett, hogy a fotóhoz írt „szép új világ” megjegyzésnek mindenképp van egy olyan sugallata, hogy „na, ide jutottunk, ez az új nemzedék, az új politikus nemzedék itt előadja magát a konyhában, anyaszerepben.” A kormánypárti influenszer egyébként nem bánta meg, hogy kitette a posztot, hogy ennek ellenére miért vette le mégis, arra annyit mondott:

Azért, mert nem bírtam egy ponton túl azt elnézni – és ez jobb- és baloldali kommentelőktől független –, hogy elkezdtek belecsúszni abba a fajta személyeskedő, és már nem pusztán sértő, hanem valakit az emberi minőségében megkérdőjelező mondatokba, amelyeket egyik oldalról sem vagyok hajlandó sem táplálni, sem elfogadni. Azért vettem le, mert annyi ilyen megszólalás jött, hogy már nem lehetett mindenkinek válaszolgatni, hogy egyébként te hogy gondoltad, miért ezt írod, vagy én mit gondoltam erről az egészről.

Ha valaki nem emlékezne, ez volt az a fotó, amit Rákay Philip továbbosztott:

Úgy tűnik, a tegnapi megszólalások és az ebből született cikkek ellenére sem ült el a vihar: a momentumos politikus és a kormánypárti influenszer továbbra is üzengetnek egymásnak. Fekete-Győr András tegnap a Baptista Szeretetszolgálatnál tett látogatása után még odaszúrt egy picit Rákay Philipnek.

Habár a tegnapi Cipősdoboz akció – Baptista Szeretetszolgálatról szóló bejegyzésem tartalmát eléggé eltérítette Rákay Kálmán/Philip #szépújvilága, de azért ma este becsomagoltuk a momentumosokkal a cipősdobozainkat, telis-tele nélkülöző kicsiknek szóló ajándékokkal. Azt nem tudom, ki lesz az az újszülött és az az 1-2 éves kisgyerek, akihez eljut az én két küldeményem, de remélem, a szüleikkel együtt lesz egy kis örömük benne. Előre is boldog karácsonyt Nekik!

– írta posztjában a politikus, hozzátéve:

Próbáltam figyelni arra, hogy a »családbarát« fideszes megmondóemberek lelki nyugalmát semmilyen családbarát kellék ne zavarja meg, de Rákay mai kiborulása után én már semmit sem tudok garantálni.

Rákay Philipnek sem volt elég, hogy szerdán este a Klubrádióban elmondhatta saját verzióját, ő is szükségét érezte annak, hogy a Facebookon is kifejtse az álláspontját. „Nem Fegyőr, nem az a baj, hogy dajkálod a fiadat!” – szögezte le rögtön az elején, majd néhány mondat után keményebbre véve a figurát kifejtette, mire is gondolt pontosan, amikor a megosztott fotó mellé, amelyen a politikus és a kisfia látható, egy sírva nevetős emoji kíséretében azt írta: „szép új világ”.

Igen, zsigerileg borzongok attól a „szép új világtól”, amit te és a pártod prominensei minden megmozdulásotokban, posztban, megszólalásokban, teljes mellszélességgel képviseltek

– írta, majd hosszasan ecsetelte, mi az, amitől „rosszul van”, és „hánynia kell” a baloldalra vonatkozóan. Azt is megjegyezte, miután ő nem politikus és nem indul a választásokon, szerinte Fekete-Győrékhez képest ezrednyi felelősség sem terheli a mondataiért. Sérelemként felhozta, hogy amikor egy baloldali véleményvezér tesz durva megjegyzést, az nem okoz ekkora morális felzúdulást, és nem cikkeznek róla az általa baloldalinak tartott lapok.

A „szép új világ” megjegyzés kimondottan finom, úri stílus volt tőlem, ahhoz képest, amit rólatok gondolok, és amit te – személy szerint is – megérdemelsz.

– tette hozzá, megjegyezve: a cukiskodó, babás fotó sem mentesíti Fekete-Győr Andrást azokért a megmozdulásaiért, amelyek szerinte politikailag vállalhatatlanok, az előzmények tükrében számára ez inkább visszásnak hat. Bejegyzése végén Rákay nyomatékosította:

Eszem ágában sincs megkérdőjelezni az apai szeretetedet! A fényképed mellé egyébként azt is írhattam volna: inkább a kisfiaddal foglalkozz, mint a hazánk sorsával! Mindannyian jobban járnánk, drága Fegyőr apuka!

Rákay Philip posztját itt érheti el.

(Borítókép: Rákay Philip. Fotó: Varga György / MTI)