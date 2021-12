Íme az igazság Ben Affleck és Jennifer Garner házasságáról

Nem sokaknak adatik meg, hogy álompárként emlegessék őket a világ minden táján. Hollywoodban mindenkinek megvannak a maga küzdelmei, és aki olyan magasra hág, hogy megtalálja a feltételezett álompárját, végül nem mindig képes kitartani. Nézzük csak meg Angelina Joliet és Brad Pittet, vagy Amber Heardot és Johnny Deppet. Bár ők csúnya véget értek, Jennifer Garner és Ben Affleck szépen csendben döntöttek a válás mellett. Mint azonban kiderült, annak idején nem is igen maradt számukra más megoldás.

Egy darabig úgy tűnt, Jennifer Garner egész jól elvan Ben Affleckkel, és a színész régi-új párjával, Jennifer Lopezzel. Ez talán így is volt, exférje azonban a napokban tett egy kissé kellemetlen kijelentést, amit meg is magyarázott volt nejével való házasságával kapcsolatban.

Jennifer Garner és Ben Affleck a Pearl Harbor című film forgatásán ismerkedtek meg a 2000-es évek elején, ám a színésznő ekkor még Scott Foley felesége volt. Két évvel később a Daredevil - A fenegyerek forgatásán is egymás mellett dolgoztak, ahol már felforrt közöttük a levegő, dacára annak, hogy mindketten mással voltak kapcsolatban – a színész éppen Jennifer Lopezzel.

A Dinner for Five című beszélgetős műsorban sem spóroltak az egymás iránt érzett vonzalommal, ám saját bevallásuk szerint ekkoriban nem történt közöttük semmi.

A színésznő és férje 2003-ban váltak el egymástól, egy évre rá pedig Ben Affleck és Jennifer Lopez is bejelentette, hogy felbontják jegyességüket. 2004 októberében Garner és Affleck már párként jelentek meg egy baseballmeccsen, 2005 áprilisában pedig el is jegyezték egymást. Mindez azért is érdekes volt, mert nem sokkal korábban Jennifer Lopezzel azzal az indokkal halasztották el az esküvőjüket, hogy túl nagy mértékű médiafigyelem hárul rájuk.

Az esküvőnk körüli túlzott médiafigyelem miatt úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a dátumot. Amikor azon kaptuk magunkat, hogy három különböző csalimenyasszonyt igyekszünk felvenni három különböző helyszínen, rájöttünk, hogy valami nem stimmel. Úgy éreztük, hogy életünk legboldogabb napjának szelleme veszélybe kerülhet. Ennek az örömteli és szent napnak csak rólunk és családjainkról kellene szólnia

– hangzott anno a közlemény.

Garnerék alig két hónappal az eljegyzésük után túl is voltak a gyűrűcserén, egy zártkörű, igencsak diszkrét ceremónia keretein belül esküdtek meg. Első közös gyermekük, Violet az év decemberében jött világra. A család később két új taggal bővült, Seraphina 2009-ben, Samuel pedig 2012-ben született.

Az ezt követő években a pár nem volt híján a szép szavaknak, ha egymás nyilvános méltatásáról volt szó. Hogy a problémák mikor kezdődtek, valószínűleg csak ők tudják, az első pletykák azonban 2015 nyarán kaptak szárnyra, amikor a színészt összeboronálták a család dadusával, Christine Ouzouniannel. Affleck tagadta, hogy viszonya lenne a nővel, nem sokkal később azon Jennifer Garnerrel közös nyilatkozatban jelentették be, hogy elválnak egymástól.

Hosszú gondolkodás és alapos mérlegelés után meghoztuk azt a nehéz döntést, hogy elválunk egymástól. Szeretettel és barátsággal megyünk előre, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy közösen neveljük a gyermekeinket, akiknek a magánéletét tiszteletben kell tartani ebben a nehéz időszakban. Ez lesz az egyetlen megjegyzésünk ebben a magánjellegű családi ügyben. Köszönjük megértést

– írták közleményükben.

Ugyanebben az évben még arról pletykáltak, hogy a páros nem válik, és dolgoznak a kapcsolaton. Ez végül nem valósult meg, a keresetet beadták, 2018-ban pedig véglegesítették is.

Időközben a színészről kiderült, hogy súlyos alkoholizmussal küzd. A visszaút című film forgatására állítólag egyik alkalommal olyan részegen érkezett, hogy leesett a kocsiról és rehabra kellett vonulnia. A producerekben ekkor felmerült, hogy talán nem a legjobb ötlet rá apellálni, Jennifer Garner viszont személyesen győzte meg őket, hogy várják meg Affleckket, mert össze fogja szedni magát. Ez végül így is történt.

A válást követően több paparazzónak is sikerült dokumentálnia a páros utcai veszekedéseit, privát összezördüléseiken kívül azonban semmilyen módon nem bántották egymást nyilatkozataikban. Mindketten külön utakon folytatták, a szerelmet is megtalálták. Ben Affleck éppen JLo mellett, mint ismeretes az utóbbi évben.

A színész azonban a minap meglepő őszinteséggel vallott volt nejével való házasságáról. Egészen pontosan azt mondta, hogy ha nem váltak volna el, valószínűleg még mindig az alkohol megszállottja lenne – ami igencsak érdekes, hiszen korábban maga nyilatkozta, hogy élete legrosszabb döntése volt elválnia Jennifer Garnertől.

Valószínűleg egymás torkának estünk volna. Valószínűleg még mindig innék. Részben azért kezdtem inni, mert csapdába estem

– kezdte a színész Howard Stern legutóbbi rádióadásában.

Affleck elmondta, hogy annak idején a gyerekei miatt nem merte elhagyni a feleségét, mert félt attól, hogy így szétesik a család. Hogy a boldogtalanságából eredő fájdalmat tompítsa, megivott akkoriban egy üveg whiskeyt, és elaludt a kanapén. Saját bevallása szerint Jennifer Garnerrel újra és újra megpróbálták helyrehozni a házasságukat, de végül kénytelenek voltak belátni, hogy nincs más út, csak a válás.

Minden, amit a válásról olvastatok, baromság. Az igazság az, hogy hosszú idő után végül hoztunk egy döntést. Elmentünk egymás mellett. Volt egy házasságunk, ami nem működött. Ez megtörténik. Jennifer Garner olyasvalaki, akit szeretek és tisztelek, de nem ő az, akivel házasságban kell élnem. Barátságosan csináltuk, megtettünk minden tőlünk telhetőt. Voltak összezördüléseink? Volt, amiben nem értettünk egyet a gyermekelhelyezést illetően? Nehéz volt ez nekünk? Dühösek voltunk? Igen, de mindent tiszteletteljesen csináltunk végig. Tudtam, hogy jó anya, és reméltem, hogy ő is tudta, hogy jó apa vagyok. Én tudtam, hogy igen

– idézte Ben Affleck szavait Perez Hilton.

Hozzátette, hogy szerencsére sikerült elérnie azt a pontot az életében, amikor ráeszmélt, hogy az alkohol semmire sem megoldás, és nem hagyhatja, hogy a gyermekeit is befolyásolja a függősége. Mint mondja, nem attól félt a legjobban, hogy derékba törik a karrierje vagy elfogy a pénze, hanem attól, hogy megromlik a gyerekekkel való kapcsolata.

Felismertem, hogy hatással van rájuk. Az volt életem legrosszabb napja. Jóvá tettem, de Krisztusra esküszöm, azóta egyszer sem akartam már inni.

Maga Jennifer Garner nem szólt hozzá az elhangzottakhoz, egy ismerőse viszont arról számolt be, hogy a színésznőt pofonként érte exférje monológja.

Jen nem különösebben örül Ben megfogalmazásának arra vonatkozóan, hogy miért váltak el. Adott egy interjút, és azt mondta, „csapdába esett” a házasságban, Jen nem használta volna ezt a kifejezést, és még csak nem is nyílt volna meg ennyire. Ez tiszteletlen volt. Ha belegondolunk, ez egyfajta pofon Jennek és a gyerekeiknek

– mondta az InTouch forrása.

Hogy Jennifer Garner végül kommentálja-e mindezt, egyelőre a jövő zenéje. Őt ismerve valószínűleg elegánsabban fogalmazza majd meg a gondolatait, ha úgy dönt, megszólal a nyilvánosság előtt.

Jennifer Lopez ugyancsak dühös párja szavai miatt. A Page Six informátorai szerint az énekesnő igyekszik megismerni Ben Affleck volt feleségét, és nem örül annak, hogy belerángatják ebbe az egészbe azért, mert a színésszel jár.

Az internetezők szintúgy nincsenek elragadtatva, az említett interjú után rengetegen álltak bele a Twitteren. Többek között olyan írások születtek, amelyek szerint Affleck megnyilvánulása példátlanul etikátlan, de volt, aki egyenesen azt mondta, hogy a színész már azelőtt is gyakran nézett a pohár fenekére, hogy feleségül vette volna Jennifer Garnert – írta meg a Daily Mail. Annyi biztos, hogy amíg el nem ül a friss hír hozta vihar, Ben Affleck nem fogja zsebre tenni, amit a közönségétől kap.

(Bortókép: Jennifer Garner és Ben Affleck 2013. február 24-én. Fotó: Jason Merritt / Getty Images)