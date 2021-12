Kanye West elkésett, Kim Kardashianra rátalált a szerelem?

Sokakat meglepett, amikor novemberben úgy hírlett, a frissen szinglivé vált Kim Kardashian egy komikussal, név szerint Pete Davidsonnal vidámparkozott. A furcsa párosról fotók is készültek, amin egymás kezét fogva igencsak nagy áhítattal élik át a körhinta által adott izgalmakat. A jelenség kezdetben a mémgyárosok kedvelt múzsájává lett, később azonban abbamaradt a kuncogás, és az emberek elgondolkoztak azon, hogy ez most komoly? Nos, úgy fest, igen.

Kim és Kanye a 2010-es évek elején barátkoztak össze, barátságuk pedig szerelemmé erősödött. 2014-ben luxuskörülmények között házasodtak össze Firenzében, a lagzin kétszáz vendég mulatott együtt velük. A párnak egyébként ezt megelőzően már megszületett első közös gyermeke, North West – aki utólagos elbeszélések szerint nem volt tervezett baba, és a rapper kezdetben azt javasolta a celebritásnak, hogy vetesse el a magzatot. Ezt ő maga árulta el tavaly az amerikai elnökválasztás előtt, amin egyébként ő maga is szerencsét próbált, végeredményben meglehetősen kevés sikerrel.

A rappernek egyébként bejött az apaszerep, hiszen további három gyermeket is vállalt a leghíresebb Kardashiannal. A celebritásnak nem voltak könnyű terhességei, Saint születése után az orvosa kijelentette, hogy nem szülhet több gyermeket, ezért Chicago és Psalm már béranya segítségével jött világra.

A tavalyi választási kampány alatt Kanyenak (azaz már Yének) több indokolatlan megmozdulására is felkapta a fejét a sajtó. Twitteres ámokfutása alatt szénné égette az egész Kardashian családot, majd bocsánatot kért és külön költözött a feleségétől. Ezt követően a celebritás minden követ megmozgatott, hogy helyrehozza a házasságát, még terapeutához is elcitálta a férjét. Frigyük azonban olyan ponton rekedt, ahonnan nem volt visszaút, ezért év elején a bíróság elé került a bizonyos válókereset. A papírmunkával azóta sem végeztek, Kimet azonban a jelek szerint már semmi sem érdekli, csak az, hogy

megszabaduljon a rapper nevének terhétől.

Miután a rapper állítólag nem volt együttműködő a válópert illetően, a celebritás egy szétválasztási ügyekre szakosodott sztárügyvéddel, név szerint Laura Wasserrel biztosította be magát, aki korábban Kelly Clarksonnak is segített a lehető legkedvezőbb módon elválni a férjétől. Bár Kim eredetileg szerette volna megtartani a West vezetéknevet a gyerekei miatt, a TMZ szerint most erről is lemond, sőt, egyenesen azt kéri a bírótól, hogy szabadítsa meg a rapper nevétől, és rögzítse, hogy a kapcsolati státusza hajadon. Hogy az ügy gyorsabban menjen, abba is beleegyezett, hogy a gyermek- és vagyonelhelyezési tárgyalásokat későbbre halasszák.

A laphoz azóta új információk futottak be. A TMZ által ismertetett iratok szerint Kim kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozik, és kijelenti, hogy semmilyen mód nincs arra, hogy megmentse a házasságát a rapperrel, kudarcba fulladt mindent próbálkozása, köztük a párkapcsolati tanácsadásba fektetett reménye is.

Mindeközben Ye nyilvánosan könyörög Kimnek, hogy térjen vissza hozzá. Nemrég még azt is közölte a publikummal, hogy Isten maga is úgy akarja, hogy a neje és ő újra együtt legyenek – időnként mégis egy 22 éves, Vinetria modellel mutatkozik. Bár a válás egyébként éve eleje óta zajlik, és eleinte éppen Kim volt az, aki padlóra került miatta, meglehetősen váratlan a jelenlegi pálfordulás. Az ügyet egyébként az még kibogozhatatlanabbá teszi, hogy a rapper Donda nevű albumának bemutatóján neje esküvői ruhában sétált fel hozzá a színpadra. Utóbbi egyébként nem is volt túl boldog, miután világossá vált számára, hogy az ura Marilyn Mansont is meghívta az eseményre, ám erről őt elfelejtette tájékoztatni.

A TMZ egyébként szinte biztosra veszi, hogy Kim beadványának helyt fog adni a bíróság, ezután pedig a rapper már csak a közös vagyont, illetve a gyerekeket érintő dolgokba szólhat bele. A celebritás egyébként meglehet, hogy tényleg azért sürgetteti oly nagyon a különválasztást, mert új párja, Pete Davidson mellett szeretne kiteljesedni. Ők ketten még nem erősítették meg együtt járásuk tényét, a róluk készült paparazzifotók azonban igen beszédesek, és időnként persze a nevük elhallgatását kérő ismerősök is elcsicsergik, mennyire odavannak egymásért. Nem lenne meglepő, ha a válás kimondása után nem sokkal már nem csak a gyerekek vendégszerepelnének Kim közösségi oldalain...

the possibility of kim kardashian and pete davidson being together…we’re really living in unprecedented times pic.twitter.com/CUvwWBUhcj — kianna (@thisisnotkianna) October 30, 2021

(Borítókép: Kim Kardashian. Fotó: Paul Drinkwater / NBC / Getty Images)