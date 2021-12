Tavaly meglőtték, idén lediplomázott Megan Thee Stallion

Kevés rapper állítja magáról, hogy a stúdiózás mellett sikeresen teljesített a felsőoktatásban is. Megan Thee Stallion mégis megcsinálta, a Grammy-díjai mellett valószínűleg jól is mutat majd a keménykötésű tanúsítvány.

Megan Thee Stallion a rapszakma egyik legkiemelkedőbb alakja, főként az ipar női művészeit nézve. A Grammy-díjas rappernő jelentősége tagadhatatlan, a napokban pedig azt is bizonyította, hogy nem csak a stúdióban pereg a nyelve.

Meg azon dalszerzők táborát erősíti, akik minden szempontból a saját maguk kovácsai. Már kislánykorában is érdekelte a zene, 16 éves volt, amikor elkezdett dalszövegeket írni. Édesanyjának, aki maga is szakmabeli volt, elmondta, hogy rapkarrierről álmodik, ő azonban azt mondta neki, hogy 21 éves koráig feledkezzen meg erről a tervről.

Amikor a 18 éves Megan még egyetemre járt, a tanulás mellett kitartóan hódolt szenvedélyének is, melynek produktumait a közösségi oldalain osztotta meg. Ezekre a közönség hamar rá is harapott. Kezdetben simán csak Stallion, azaz csődör néven futott, amit szokatlan magassága miatt ragasztottak rá.

2018-ban már Megan Thee Stallionként szerződött le a 300 Entertainment kiadóval, egy éven belül pedig ki is adta Fever című mixtapejét, ezt követte a Suga című lemez, majd 2020-ban piacra dobta első komoly albumát, a Good Newst. A tehetséget Beyoncé és Cardi B is meglátta benne, a Savage és a WAP című dalok pillanatok alatt elérték a slágerlisták legtetejét.

Megan az idei Grammy-gálán három díjat is sikeresen bezsebelt, név szerint a legjobb új előadónak, a legjobb rap dalnak és a legjobb rap előadásnak járó elismeréseket. Ahogyan Nicki Minaj, úgy ő is jegyez alteregókat, akiket a számai és a videoklipjei hívnak elő. Ilyen például „Tina Snow“ vagy „Hot Girl Meg“.

A rappernő persze nem csak a dalai és a szettjei miatt lehet ismerős. Tavaly nyáron hatalmas botrány lett abból, hogy Megant egy veszekedés alkalmával lábon lőtte akkori állítólagos párja, Tory Lanez.

A TMZ információi szerint az incidenst megelőzően a rappernő Tory Lanez kocsijában ültek, velük tartott a rapper testőre és Megan egyik barátnője is. A jelentések szerint összeszólalkoztak, a rappernő pedig kiszállt az autóból. Lanez ezután elővett egy pisztolyt, majd a földre adott le egy sor lövést párja lábai köré célozva.

Táncolj, r*banc, táncolj!

– kiabálta állítólag, az egyik golyó pedig valóban el is találta a rappernő lábfejét.

Miután Megan megsérült, összecsuklott, és egy közeli lakóház feljárójára kúszott. A férfi könyörgött neki, hogy ne árulja el az igazságot, ugyanis próbaidőn volt akkor, amikor a lövés eldördült. A rappernő azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy egy üvegszilánk sebesítette meg, ugyanis attól félt, hogyha bevallja, hogy a párjánál fegyver van, akkor lelövik – elmondása szerint George Floyd tragédiája jutott eszébe ekkor. Lanezt lecsukták, ám óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az ügy persze nem ért véget, a rappert félautomata fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel és regisztrálatlan fegyverbirtoklással vádolják. Ő mindent tagad, Megan viszont azóta elmondta az igazságot a bíróságon, hozzátéve, hogy Lanez erősen mámoros állapotban volt, amikor ráfogta a pisztolyt.

Az incidens ugyan valószínűleg nem csak a rappernő testén hagyott örök emléket, úgy folytatta a munkát, mintha semmi sem történt volna. Több slágert is kiadott, a napokban pedig a diplomáját is megszerezte a Texasi Egyetemen. Bár sokakat meglepett, a rappernő egészségügyi igazgatásból szerezte meg a képesítését, amit büszkén meg is osztott a világgal.

Még mindig nem hiszem el, hogy egyetemet végeztem! Köszönöm a barátaimnak és a családomnak, hogy végig támogattak, mert nélkülük valószínűleg megőrültem volna

– írta Instagram posztjában a rappernő.

Ami Megan Thee Stallion szerelmi életét illeti, jelenleg Pardi Fontaine rapperrel jár, októberben ünnepelték az egyéves évfordulójukat.

(Borítókép: Megan Thee Stallion 2019. október 5-én. Fotó: Aaron J. Thornton / WireImage / Getty Images)