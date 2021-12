A Netflix már az első évad után elkaszálta ennek a sorozatnak a folytatását

Megesik, hogy az ember ráfügg egy sorozatra, a végét azonban nincs már szerencséje végigizgulni, mert valaki odafent úgy dönt, nem kéri a folytatást. Így jártak nemrég a Julie and the Phantoms rajongói is.

A sorozat egy Julie nevű lány életét mutatja be, aki elveszíti a zene iránti szenvedélyét édesanyja halála után. Julie azonban a régi zenei stúdiójukban találkozik három álmodozó zenész szellemével, akik ihletet adnak neki ahhoz, hogy rátaláljon a saját hangjára. Fantombarátival együtt alapít ezután bandát, ők lesznek a Julie and the Phantoms.

A produkciót bár 13 Daytime Emmy-díjra is jelölték, a Netflix vezetősége úgy döntött, elég volt belőle ennyi. A hírt Kenny Ortega vezető producer tudatta a közönséggel a napokban.

Sorozatbeli családunkkal szeretetünket és végtelen köszönetünket szeretnénk küldeni Fantomjainknak szerte a világon azért a hatalmas szeretetért és támogatásért, amelyet premierünk óta kaptunk tőlük. A héten megtudtuk, hogy a Netflix nem rendel tőlünk további évadokat. Bár szomorú a szívünk, csapatként, családként együtt lépünk tovább

– hangzott a közlemény, melynek végén Ortega kellemes ünnepeket és jó egészséget kívánt a rajongóknak.

