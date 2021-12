Damu Roland édesanyja a fiáért imádkozik

December közepén a semmiből csapott le a hír, miszerint Damu Roland mélyaltatásban fekszik az intenzív osztályon. Ekkor még nem volt pontos hír arról, hogy mi döntötte le a lábáról a Jóban-Rosszban egykori szereplőjét, egy nappal később viszont egy barátja elárulta, mi lehet a baj.

Az ismerős elmondása szerint Damu régóta küszködött betegséggel, amit eleinte megfázásnak hitt. Szerette volna felvenni a harmadik koronavírus elleni vakcinát is, ám betegsége miatt orvosa nem oltotta be. Mint kiderült, két oltás ellenére is megfertőzte a vírus, amivel végül kórházba került a színész.

Damu először lélegeztetőgépen várta a gyógyulást, ám mivel nem reagált jól a terápiára, átszállították egy másik kórházba, ahol műtüdős kezelést kap azóta is. A színész életéért most sokan imádkoznak, köztük az édesanyja is.

Ica nénit a Hajdú-Bihar megyei Nyírábrányban találta meg a Bors. A házból először egy hölgy jött ki, aki elhajtotta a sajtót. Damu Roland édesanyja is így tett kezdetben, mondván, nem foglalkoznak semmivel, és nem tudnak semmit. Mielőtt azonban visszatért volna a házba, hozzátette:

Rolandért imádkozunk! Ő a család tagja!

A szomszédok már nyitottabbak voltak a Bors kérdéseire. Volt, amelyiküknek elsőre nem volt ismerős Damu Roland neve, de olyan is, aki elmondta, évek óta nem látták erre a színészt, de remélik, hogy felépül.

(Borítókép: Damu Roland 2015. május 28-án. Fotó: Szécsi István / Velvet)