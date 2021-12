Három nő is szexuális zaklatással vádolja a Szex és New York Mr. Bigjét

Amíg a világ egyik fele a Szex és New York Stanfordját gyászolja, addig a másik a Mr. Biget érintő e heti eseményeken hüledezik. Chris Noth színészt a héten két nő is szexuális zaklatással vádolta meg, a minap pedig egy harmadik is előállt történetével.

A Daily Beast információi szerint az ismeretlen nevű nő állítja, hogy a színész szexuálisan zaklatta a munkahelyén, az eset után pedig másnap sajogtak a testrészei.

A történet szerint Noth egy étteremben vetett szemet az egyik ott dolgozó hoszteszre, akit a műszakjának lejárta után követett, és az ellenkezésére fittyet hányva megpróbált közösülni vele. A nő végül füllentéssel szabadult, azt javasolta a férfinak, hogy a lakásán folytassák tovább, amit elkezdett. A hosztesz ezután nem várt a beígért kocsira, ami elviszi a színészhez, helyette hazamenekült.

Chris North csütörtökön mindkét nő állításait valótlannak nevezte, és bár a harmadik vádló felbukkanására nem reagált, a publicistája szerint ügyfele tagadja az elmondottakat, hozzátéve, hogy fogalma sincs, ki a szóban forgó harmadik hölgy.

Ezek az évekre, sőt évtizedekre visszamenő vádak, amelyeket ellenem hoznak fel, hamisak. Az elmondottak történhettek harminc éve vagy harminc napja, a nem mindig nemet jelent, és ez az a határ, amit sosem léptem át

– állítja Chris Noth, hozzátéve, hogy minden kapcsolata beleegyezésen alapult.

(Borítókép: Chris Noth 2021. február 5-én. Fotó: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images)