A Szex és New York sztárjai nyilatkozatban reagáltak a Chris Nothot érintő vádakra

A múlthéten három nő is szexuális zaklatással vádolta meg a Szex és New York Mr. Bigjét alakító Chris Nothot. A színész tagadta a vádakat, állítva, hogy a nem számára most és harminc évvel korábban is nemet jelentett, ezt a határt pedig sosem lépte át.

A Szex és New York stábja a minap közleményben reagált a Noth-ügyre. Sarah Jessica Parker az Instagramján biztosította támogatásáról a színész ellen felszólaló nőket, véleményét pedig két kolléganője is osztotta – írta meg Perez Hilton.

Mélységes szomorúsággal halljuk a Chris Noth elleni vádakat. Támogatjuk azokat a nőket, akik felszólaltak és megosztották fájdalmas élményeiket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog, és tiszteljük őket ezért

– hangzott a közlemény, amit Sarah Jessica Parker mellett Cynthia Nixon és Kristin Davis is aláírt.