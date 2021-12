II. Erzsébet idén sem élvezheti úgy az ünnepeket, mint régen

Már második éve kénytelen elhalasztani a család tradicionális karácsony előtti ebédjét II. Erzsébet. Ahogyan tavaly, úgy most is a járványhelyzet miatt döntött az esemény elengedése mellett.

Mint kiderült, a királynő utazgatni sem fog az ünnepek alatt. Bár II. Erzsébet hagyományosan a norfolki birtokán szokott ilyenkor pihenni december végétől február elejéig, idén hosszas mérlegelés után úgy döntött, elővigyázatosságból kihagyja a norfolki és a sandringhami látogatását is. A karácsonyt és az új esztendőt is a Windsori kastélyban tölti majd. A döntés következtében a család a Szent Mária Magdolna templomban sem vesz részt a karácsonyi misén – írta meg a Page Six.

Ez idő alatt a családja természetesen ellátogat majd hozzá, szeretetükre pedig szükség is lesz, hiszen II. Erzsébet idén először tölti az ünnepeket férje, Fülöp herceg nélkül. A királynő férje áprilisban, 99 éves korában hunyt el.