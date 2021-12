Puskás Ferenc és Grosics Gyula mellett lehet Kóbor János sírhelye

Múlt pénteken egy legendától búcsúztak a rajongók. Kóbor János egy hónapon át küzdött a koronavírussal, ám végül nem sikerült legyőznie a betegséget. Az Omega frontemberétől december 17-én, a Szent István-bazilikában köszönhettek el.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy az énekes azt szeretné, ha halála után a hamvait a Balatonba szórná a családja. Ez most részben teljesül is, neje azonban úgy döntött, kell egy hely, ahol nemcsak ők, de a rajongók is meglátogathatják a zenészt.

Kóbor János végakarata teljesül, hamvainak felét a magyar tengerbe szórja a család. A Blikk értesülései szerint ehhez már meg is kapták az engedélyt, ami pedig a bazilikai sírhelyet illeti, az énekes olyan nevek mellett kaphat helyet, mint Puskás Ferenc, Grosics Gyula, Bejczy Antal vagy Aradszky László. Úgy tudni, a szertartás zárt körű lesz, csak a szűk család lesz jelen.

Úgy tudom, az özvegye állt elő az ötlettel, hogy Mecky emberi és művészi nagyságához méltó módon a hamvak felét a bazilikában helyezhetnék végső nyugalomra. A családnak nem volt ellene kifogása, egyetlen dolog volt fontos, hogy a megemlékezés során ne sértsék meg Mecky végakaratát, így a hamvak felét a Balatonba szórják majd

– mondta a Blikknek a család egyik ismerőse.