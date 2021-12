Nem mindennapi köszöntést kapott Demjén Ferenc

Hetvenöt éves lett Demjén Ferenc. A ballagási dalok koronázatlan királya ma ünnepli a születésnapját, köszöntései közül pedig egyet meg is osztott a Facebook-oldalán: Orbán Viktor miniszterelnökét.

Az énekes Orbán Viktortól kapott levelet, melyben amellett, hogy elért eredményeit méltatja, boldog születésnapot is kíván neki.

Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni, hogy a hetvenes éveit taposva is ugyanakkora élményt tud nyújtani, mint a pályája kezdetkor, és ma is stadionokat képes megtölteni azzal, hogy minden felhajtás nélkül kiáll a színpadra és tisztán, érthetően csak fújja a dalait, amelyek életkortól függetlenül ugyanúgy képesek megérinteni a szabadság vándorait, mint az ágyukon fekve messze vágyódókat vagy a felkelő napra várókat. Kedves Rózsi! Engedd meg, hogy a 75. születésnapod alkalmából gratuláló családtagok, barátok és pályatársak mögé sorakozva én is tisztelettel köszöntselek, jó egészséget és még sok sikeres koncertet kívánjak Neked. Isten éltessen sokáig!