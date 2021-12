Billie Eilisht ledöntötte a lábáról a koronavírus

Billie Eilish húszévesen ereje teljében van, de a koronavírus vele sem bánt kesztyűs kézzel. Bár szerencsésen túlélte a betegséget, még mindig szenved a poszt-covid tünetektől, és úgy véli, ha nem lett volna beoltva, belehalt volna a betegségbe.

Mint mondja, ahhoz képest, hogy mire képes a vírus, ő még viszonylag olcsón megúszta, ám ettől függetlenül nagyon megviselte a kór. Véleménye szerint egyértelműen a vakcina a kulcs.

B*szki, rossz volt. Nem haltam meg, és nem is fogok, de ez nem von le abból, mennyire nyomorúságos volt. Úgy értem, szörnyű. Még mindig vannak utóhatásai, és majdnem két hónapig voltam beteg. Szeretném világossá tenni, hogy az oltás miatt vagyok jól. Azt hiszem, ha nem oltattam volna be magam, inkább a halált választom. (...) A vakcina k*rvára csodálatos, a bátyámat is megmentette attól, hogy elkapja, ahogy a szüleimet és a barátaimat is