Csonka András a kora miatt adja vissza egyik leghíresebb szerepét

Mielőtt a pandémia berobbant, 2019 decemberében Csonka András volt az utolsó, aki színpadra vitte Berti karakterét a Mary Poppins széria végén. Bár a színész nem sejtette, hogy az említett előadás után kétéves szünet következik, mire ez az idő letelt, meghozott egy nehéz döntést: elbúcsúzott a szereptől, amit éveken át imádott.

Holnap este lesz a Mary Poppins 400. előadása a Madách Színházban. Most először a saját öltönyömben élem át ezt az estét, szorítva a kollégáimnak. Elbúcsúzom Bertitől, aki 9 éven át annyi csodában részesített engem. Különös, izgalmas, szomorú, de egyben mámorító érzés átélni ezt a búcsút, igen mámorító, mert elmondhatom, hogy megtörtént velem mindaz, ami holnaptól már emlék lesz

– olvasható Csonka András Instagram-bejegyzésében. A színész hozzátette, büszke magára, amiért meg tudta hozni ezt a döntést. Korára való tekintettel úgy érzi, túl sok stresszel járna az említett szerep.

Januárban 57 éves leszek, és most már szorongást okozna, hogy képes leszek-e arra az energiára, amit a 8 perces táncszámok, a sztepp, a falonmászás megkövetel. Igenis léteznek álomszerepek. És ez az! A történethez mindannyiunknak köze van, mindenki őriz valami emléket a könyvről, a filmről, a zenéről. Lélekemelően döbbenetes volt átélni, milyen hatással van mindez a nézőtéren ülő felnőttekre is.

Csonka András egyébként arról is beszámolt, hogy világrekordernek számít, tekintve hogy a karaktert ebben a korban sehol sem játszották, és már a bemutató napján is a 48. életévét taposta. Csupa örömmel emlékszik majd vissza a Bertiként töltött évekre, de az is valószínű, hogy a közönség sorai között ülve, elmorzsol majd egy könnycseppet az előadást nézve.