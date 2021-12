Hajszálon múlik a szexuális zaklatással vádolt Chris Noth házassága

Nem áll túl jól a Szex és New York Mr. Bigjének szénája. Chris Nothot a múlthéten három nő is szexuális zaklatással vádolta meg, és bár ő mindent tagad, az eset kirobbanása után több üzleti partnere is kihátrált mögüle, miközben úgy fest, a felesége sem repes éppen a boldogságtól.

Úgy hírlik, Tara Wilson olyannira megharagudott a férjére, hogy még a jegygyűrűjét is levette. Jelenleg egyébként nem is tartózkodnak egy helyen, Chris Noth New Yorkban van, Tara pedig Los Angelesben a gyerekeikkel.

Tara zaklatott, a dolgok csak egy cérnaszálon függnek. Csak meg akarja védeni a gyerekeit, ez a legfontosabb neki

– mondta a Page Six forrása.

Hasonlóról számolt be a The Sun forrása is. Az illető elmondta, hogy a színésznő nincs túl jól, és bár úgy volt, hogy a férje csatlakozik hozzájuk karácsonykor, ez a történtek fényében koránt sem biztos. Chris Noth szóvivője egyelőre nem reagált a feleségét érintő hírekre. Két gyermekük van, Orion 13 éves, Keats pedig 18 hónapos.

A sztori idővonalát elnézve nem csak Tara Wilson lehet az, akit felzaklattak a vádak. A napokban a Szex és New York stábja is rövid nyilatkozatban biztosította a Noth ellen felszólaló nőket a támogatásáról.

Mélységes szomorúsággal halljuk a Chris Noth elleni vádakat. Támogatjuk azokat a nőket, akik felszólaltak és megosztották fájdalmas élményeiket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog, és tiszteljük őket ezért

– hangzott a közlemény, amit Sarah Jessica Parker mellett Cynthia Nixon és Kristin Davis is aláírt.

(Borítókép: Chris Noth. Fotó: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)