Édesanyja balesetéről beszélt Árpa Attila

Árpa Attila édesanyját kedden érte baleset. Katalin az utcán esett el, és csúnyán beütötte a fejét, sok vért veszített. Ugyan azonnal mentőt hívtak hozzá, a segítség hosszasan váratott magára. A színész a szerencsétlenség másnapján indulatos Facebook-posztban írta le a körülményeket.

Tegnap édesanyám elesett, beütötte a fejét. Sok vért veszített. XI. kerület. Azonnal mentőt hívtunk. A mentő 65 perccel később megérkezett. Aztán a Fiumei úti kórházba vitték, át a városon. Nem, nem a Szent János Kórházba, ami öt percre volt a baleset helyszínétől. Miért? Mert a Szent Jánosban keddenként nem üzemel a sürgősségi. Egyszerűen nem értem. Lehet, hogy Magyarország kurvára fejlődik és működik, és szarok rá, hogy most kinek a politikai nézeteit bántom ezzel, de a magyar egészségügy egy kibaszott katasztrófa. Minden tiszteletem az orvosoké, mentőké, ápolóké. Ők megtesznek mindent, ami tőlük telhető. Le a kalappal. De azok, akik hagyták, hogy ilyen szarban legyen és maradjon az egészségügyünk, na azok is várjanak majd 65 percet a mentőre, ha legközelebb baj van

– hangzott a poszt, ami igencsak élénk reakciókat váltott ki a kommentszekcióban.

Mint kiderült, Katalin agyrázkódást szenvedett, és az arca is komolyan megsérült. A veszély szerencsére már elhárult, otthon lábadozhat, jelenleg fia ápolja.

Most már jó kezekben van, itt van mellettem, ápolom, vigyázok rá. A vizsgálatokból kiderült, hogy agyrázkódást szenvedett és nagyon sok vért vesztett. Csúnyán megsérült az arca is, ágynyugalmat írtak elő az orvosok. A tervek szerint egyébként is együtt karácsonyoztunk volna, de így már egészen biztos, hogy nem mozdulok anyukám mellől. Összeköltözünk az ünnepekre