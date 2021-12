A zaklatással vádolt James Francót is meghallgatnák Johnny Depp perében

Kemény 12 nap vár 2022. április 11-től James Francóra. A Golden Globe-díjas, a 127 óra miatt Oscar-jelölt színész lehet ugyanis az egyik koronatanú abban az 50 millió dolláros rágalmazási perben, amelyet a szintén világhírű pályatárs, Johnny Depp indított a volt felesége, Amber Heard ellen – értesült a Page Six.

A Jim Jarmusch-féle Halott ember címszereplője, A Karib-tenger kalózai sztárja a virginiai Fairfax megyei bíróság elé vitte az ügyet. James Francót pedig azért idézték be egy meghallgatásra, mert egy biztonsági kamera 2016. májusában készült felvételein látni, ahogy besétál egy Los Angeles belvárosában álló épület liftjébe Hearddel, mindössze 24 órával az után, hogy a színésznő és Depp között kitört egy állítólag fizikai erőszakig fajuló veszekedés.

Azon a szinten szálltak ki, ahol a Depp–Heard házaspárnak volt egy közös lakása.

Franco meghallgatásának a jelentőségét az adja, hogy Heard a 2016. május 21-én kitört veszekedésre hivatkozva adta be a válókeresetet 15 hónap házasság után Depp ellen, akinek az ügyvédei viszont most a leginkább arra lehetnek kíváncsiak, szóba hozta-e a színésznő Franco előtt a veszekedést, Franco pedig látta-e Heard arcán a fizikai erőszak nyomait.

A Washington Post 2018. december 18-i számában írt arról, hogy Amber Heard családon belüli erőszak áldozatává vált. Bár nem nevezte meg Deppet, nyilvánvaló, hogy rá gondolt, a színész pedig válaszul elindította ellene a pert.

Dupla vagy semmi

Depp és Heard válóperbe torkolló veszekedése egy nappal az után tört ki, hogy 2016. május 20-án meghalt a színész édesanyja. A People akkori cikke szerint Heard éppen a közös lakásukban beszélgetett két barátjával, amikor a színész megjelent. Heard állítása szerint Depp ok nélkül felkapta a vizet, valóságos dührohamot kapott, és azt követelte, hogy Heard az ő mobiltelefonján hívja fel az egyik közös ismerősüket. A színésznő ezt meg is tette, csakhogy Depp kiragadta a kezéből az iPhone-t, és szitkozódni kezdett.

Heard egyik barátja ekkor szólt a színésznőnek, hogy meneküljön, de Depp végül teljes erőből az arcába vágta a mobiltelefont, amely a színésznőt a szemén és a járomcsontján találta el. Heard elsírta magát, Depp pedig a nő állítása szerint ezután még neki is ment, a hajánál fogva hátrahúzta a fotelre roskadó színésznő fejét. Ekkor Heard odakiáltott a barátnak, hogy hívja a rendőrséget, amire Depp kiviharzott a lakásból, közben egy borosüveggel tört-zúzott mindent, ami csak az útjába került. A rendőrök kivonultak, de semmilyen jelét nem látták annak, hogy bűncselekmény történt volna.

Két nappal később, 2016. május 23-án Heard beadta a válópert, azt állítva, hogy Depp folyamatosan ivott, drogozott, és bántalmazta őt a házasságuk 15 hónapja alatt. Négy nappal később elérte, hogy Depp ellen távoltartási végzést adjon ki a bíróság, de azóta kiszivárgott olyan hangfelvétel is, amelynek a tanúsága szerint a színésznő egy beszélgetésben nyíltan elismerte, hogy megütötte a színészt.

Depp a maga részéről kategorikusan elutasítja, hogy valaha megütötte a volt feleségét vagy éppenséggel bárki mást. Beadványában a többi között azt állítja, szemtanúk és biztonsági kamerák is igazolják, hogy a távoltartási végzés kiadását megelőző egy hét alatt Heard nem mindig viselte annak a sérülésnek a nyomait, amelyet állítólag ő okozott, a sérülést szerinte csak felfestették az arcára.

Amber Heard claims Johnny Depp hit her in the face with his iPhone https://t.co/uDgFjOawkk pic.twitter.com/iQKeqtGhYi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 27, 2016

Egyébként Depp 50 millió dolláros beadványára válaszul a színésznő benyújtott egy potom 100 millió dolláros ellenkeresetet, mondván, volt férje a Twitteren kampányt szervezett, hogy elveszítse az Aquamanben játszott szerepét, és ejtse a L’Oréal is. Ehhez képest Depp azzal vádolja a volt feleségét, hogy miatta bukta Jack Sparrow szerepét A Karib-tenger kalózaiban. Nem várhatja túlságosan nyugodtan az áprilisi pert sem, 2020 novemberében egyet már elveszített a brit bulvárlap, a The Sun ellen, amely „feleségverőként” aposztrofálta őt.

Öt nő, több mint kétmillió dollár

Ami azt illeti, a tanúként beidézett Francónak is küzdenie kell néhány démonnal. A színész nemrég hosszú, szerteágazó interjúban mesélt arról, hogy 17 évesen már alkoholfüggő volt, és bár az italt sikerült maga mögött hagynia, jött a szexfüggőség. Ez annyira elhatalmasodott rajta, hogy saját bevallása szerint egyszerűen képtelen volt hűséges lenni.

2018-ban Francót öt nő is megvádolta szexuális visszaéléssel a Los Angeles Timesban. Az erről szóló perben benyújtott vádirat szerint a színész 2017-ben a Studio 4 nevű Los Angeles-i és New York-i oktatási stúdió mesterképzésén olyan, kifejezetten szexuális töltetű, „orgiaszerű” jelenetek kamera előtti eljátszására kötelezte a diákjait, amelyek még hollywoodi mérce szerint is elfogadhatatlanok. Előfordult, hogy egyszerűen csak leparancsolta a felsőt az órájára járó lányokról, de olyan is, hogy levette valamelyikük bugyiját, miközben orális szexet imitált. 2021 júniusában sikerült megállapodnia peren kívül, 2,235 millió dolláros kártérítést fizethet, most elismerve azt is, hogy lefeküdt a diákjaival.

Az öt nő közül, aki előállt a váddal, négyen a tanítványai voltak.

Francót 2022 elején fogják meghallgatni a Depp–Heard-perben, a vallomásával viszont jelentősen befolyásolhatja az áprilisi per kimenetelét. Heard ügyvédei azt állítják, hogy csak azért lehetett őket együtt látni azon a 2016. májusi napon, mert ugyanabban az épületben lakott, amelyben a színész házaspár.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp 2015. szeptember 14-én. Fotó: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)