Tóth Vera férjhez megy

Tóth Vera 2003-ban ismerte meg az ország, miután jelentkezett a TV2-n futó Megasztár című tehetségkutatóba. A műsorban Presser Gábor, Bakács Tibor, Pély Barna, Spitzer Gyöngyi „Soma” és Pierrot alkotta zsűri előtt kellett hétről hétre bizonyítania, végül 2004 áprilisában a közönség szavazatai alapján ő lett a verseny győztese.

Az énekesnő karrierje ezután elég hamar felfutott és azóta is hazánk egyik legismertebb előadója, akit rengetegen követnek az Instagram- és a Facebook-oldalán. Három évvel ezelőtt a szerelem is rátalált: 2018 karácsonyán megismerkedett Pauli Zoltán séffel, aki Palkonyán üzemeltet fogadót és lakáséttermet, ahol a fellépések mellett most már az énekesnő is besegít a munkába. A pár így kétlaki életet él, de úgy tűnik, számukra ez tökéletes. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Pauli Zoltán a napokban eljegyezte Tóth Verát, amit szombat este a közösségi felületeiken jelentettek be.

3 év: Kibontakozás, eufória, mélység, karantén, szimbiózis, nehézségek, magasságok, atomrobbanás, nihil, zárkózottság, nyitottság... Bármi jöhetett, megoldottuk, szavak nélkül is értettünk, értünk.. mindent. Három éve karácsonykor megfogtuk egymás kezét és úgy maradtunk, de jó is ez... Ő most megerősítette a harmóniát. Jó, hogy bízik bennem, még akkor is, ha néha csak egy “bohém élet vagyok”... Gyerekek! Van egy vőlegényem és egy kék gyémántom...

– írta Tóth Vera a megosztott fotók mellé.

Miután az énekesnő az X-Faktor jubileumi évadában vendégszerepelt, illetve a Konyhafőnök VIP egyik versenyzője volt, nemrég beengedte otthonukba a Fókusz stábját, ahol kedvesével többek közt a kapcsolatukról is vallottak.

Egy olyan páros vagyunk, akiket egymásnak teremtett az ég, mert nagyon tudjuk tolerálni a másik szakmáját és nagyon ki tudjuk egészíteni egymást azzal, ahogyan hozzáállunk a másik életéhez, akár magánéleti szinten, akár szakmailag, bárhogyan értve, úgyhogy ezért jó kapcsolat a miénk. Élünk és élni hagyunk alapon működünk

– mondta az énekesnő. A riportból kiderül, hogy Pauli Zoltánt annak idején Tóth Vera lelke, szeretetteljessége fogta meg, azt mondja, még soha senki nem szerette őt annyira, mint ő.

Ebben hiszek már nagyon régóta, hogy az ember be tudja vonzani, amit igazán szeretne. Nem szabad rágörcsölni, hanem be kell hívni és bejön

– utalt kapcsolatukra a séf.

A pár hosszútávon Palkonyán szeretne letelepedni. Tóth Vera azt is el tudja képzeli, hogy félretéve énekesnői pályafutását, akár a majdani saját kisboltjukban dolgozzon. Úgy érzi, kerek az élete, és karácsony előtt már csak arra koncentrált, hogy hálát adjon mindazért, amije van. A lánykérés azért biztos, hogy még teljesebbé tette a világot számára.

