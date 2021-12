Távol karácsonyozott feleségétől a Szex és New York zaklatással vádolt színésze

Noha remélte, hogy felesége vele tölti az ünnepeket, mégis egyedül ünnepelte a karácsonyt Chris Noth, a Szex és New York egykori szereplője, akit több nő is szexuális zaklatással, valamint erőszakkal vádolt meg – számolt be a Daily Mail.

A lap arról ír, hogy a 67 éves Noth ugyan még viseli jegygyűrűjét, azonban felesége, Tara Wilson már nem. A hírek szerint a nő a kaliforniai Sherman Oaks-ban próbálja magát túltenni azon, hogy a férjét szexuális zaklatással vádolják.

Chris Nothról egyébként több fénykép is készült, ahogy egyedül sétálgat egy parkban New Yorkban, kezében egy telefonnal.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a Szex és New Yorkban Mr. Biget alakító Chris Noth-ot három nő is szexuális zaklatással vádolta meg, akik közül az egyik azt állította: a színész a munkahelyén abuzálta, az eset után pedig másnap sajogtak a testrészei. Chris Noth valamennyi vádat tagadta, ám az eset napvilágra kerülése után több üzleti partnere is kihátrált mögüle.