Aurelio visszavonul

Aureliót, a Való Világ korábbi győztesét emberrablásért jogerősen 2 év 3 hónap börtönre ítélte a másodfokú bíróság, ezen felül a korábbi drogügyei miatt kiszabott 1 év 2 hónapot is le kell töltenie. Azt még nem tudja, pontosan mikor kell bevonulnia.

Eleve utálom a szilvesztereket, az mindig egy kötelező buli, ezért nem is vagyok kíváncsi rá. A mostani helyzetemben pedig főleg az van, hogy inkább azzal töltöm az időmet, aki feltölt lelkileg. Nem szeretnék vadidegen emberek között lenni, nem akarom, hogy számomra ismeretlen részegek lapogassák a hátam, hogy mekkora haverok vagyunk... Most csendre vágyom. Ezért kettesben leszünk a szerelmemmel

– mondta a Borsnak Aurelio.

Hozzátette, hogy minden december 31-én ír magának egy papírt, amiben leírja a terveit. Úgy véli, az „ellendrukkerei” nem fognak örülni, de a tervei 99 százaléka meg is szokott valósulni. Abban is reménykedik, hogy a 2022-es éve sokkal jobb lesz annál, mint amilyennek most kinéz.

Az egykori valóságshow- és botrányhős úgy érzi, sokat változott az eljárás ideje alatt, és sajnálja, hogy korábban nem olvasott többet. Állítása szerint biztos benne, hogy a rács mögé is bevisz majd néhány könyvet. Emellett nyelvet is szívesen tanul, most éppen az olaszt. Viszont a barátnője által készített macit is magával viszi. A beszélgetés végén az is felmerült, hogy nehezen fog kibírni 3 évet és 5 hónapot szex nélkül.

Lehet, hogy furán hangzik, de meg vagyok elégedve az ítélettel, ez már úgy egyensúlyban van a tetteimmel. Én nem tagadom a bűnösségemet, ez helytálló. Ennek van következménye, ez arányos vele. Itt tényleg úgy bántak velem, ahogy egy bíróságon elvárnám. Nem úgy, mint egy utolsó bűnözővel. Mondjuk, nem tudom, azokkal hogy bánnak, de itt, úgy érzem, hogy a megfelelő büntetést szabták ki rám

– mondta el korábban.